Lockheed Martin podnosi prognozy na cały rok

Amerykański producent broni Lockheed Martin odnotował w trzecim kwartale lepszy zysk niż oczekiwano. Sprzyjała temu wyższa sprzedaż w jednostce, która produkuje myśliwiec F-35. Spółka podniosła prognozy zysków na 2020 rok – donosi Reuters.

W porównaniu z innymi branżami amerykański sektor obronny radził sobie lepiej ze spadkiem popytu spowodowanym pandemią koronawirusa. Rząd nadal kupuje broń, jednocześnie zapewnia zbrojeniowym kontrahentom wsparcie w opłacaniu wynagrodzeń wysoko wykwalifikowanych pracowników.



Lockheed podał, że dostawy myśliwców F-35 wzrosły do ​​31 samolotów w kwartale zakończonym z końcem września w porównaniu z 28 sztukami rok wcześniej.

Wcześniej w tym roku Lockheed ostrzegł o możliwym opóźnieniu w dostawie od 18 do 24 odrzutowców F-35 z powodu braku części, ponieważ koronawirus utrudniał ich produkcję.



Spółka ​​oczekuje, że zysk na akcję w 2020 r. wyniesie około 24,45 dol., w porównaniu z poprzednią prognozą między 23,75 a 24,05 dol. na akcję.



Lockheed Martin podniósł także całoroczne prognozy sprzedaży netto z 63,5 mld dol. do 65,25 mld dol.



Lockheed prognozuje, że sprzedaż w 2021 roku wzrośnie o 3 proc. do co najmniej 67 miliardów dolarów przy podobnych marżach.