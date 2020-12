Lockheed Martin pomoże opracować japoński myśliwiec przyszłości

Amerykański koncern wejdzie w skład międzynarodowego konsorcjum.

W listopadzie ministerstwo obrony Japonii ograniczyło listę kandydatów do Lockheeda Martina i Boeinga oraz brytyjskiego BAE Systems.Lockheed trafił do tego grona ze względu na doświadczenie w produkcji "niewidzialnych" myśliwców F-22 i F-25, ale również by, jak pisze Nikkei, zacieśnić więzy ze Stanami Zjednoczonymi. Jego wkład ma dotyczyć głównie pomocy w opracowaniu projektu płatowca i integracji systemów.Przed końcem 2020 roku Japonia ma ogłosić kompletną listę zagranicznych firm, które będą uczestniczyć w projektowaniu i produkcji nowego myśliwca.Rząd w Tokio traktuje priorytetowo możliwość współpracy F-3 z amerykańskimi myśliwcami F-22 i F-35, z którymi będzie on mógł wymieniać dane, co ułatwi wspólne japońsko-amerykańskie operacje wojskowe.Lockheed współpracuje ściśle z koncernem Northrop Grumman, który opracowuje systemy czujników i zajmuje się "usieciowieniem" samolotów. Umowa z Lockheedem da więc Japończykom dostęp do tych technologii.Z kolei brytyjska BAE Systems może zaoferować systemy walki elektronicznej, które zakłócają urządzenia przeciwnika przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych.Dzięki nowym samolotom Japonia chce stworzyć przeciwwagę dla rosnących wpływów Chin i Rosji w regionie.Jak podaje japońskie ministerstwo obrony, Chiny dysponują obecnie przeszło tysiącem myśliwców czwartej generacji, które stanowią główną siłę ich lotnictwa wojskowego. To trzy razy więcej niż jeszcze 10 lat temu. Pekin wprowadza też właśnie "niewidzialne" myśliwce piątej generacji, podobnie jak Rosja, kończąca prace na swoim SU-57.