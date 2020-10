Łotewska armia z najnowszymi rakietami. Polska może je produkować

Łotwa, podpisując w 2018 r. umowę z niemiecką spółką EuroSpike, zdecydowała się na zakup dużej partii przeciwpancernych rakietowych pocisków kierowanych Spike LR2 i SR. Był to jeden z największych kontraktów w historii łotewskich sił zbrojnych. Jego wartość wyniosła 108 milionów euro. Łotwa dostanie te pociski do 2023 r. Umowa, obok rakiet, obejmuje dostawę symulatorów do szkolenia.

Łotwa kupując dużą partię przeciwpancernych systemów Spike, dołączyła do 28 krajów, które mają je w swoim arsenale.

Ta popularna w świecie broń produkowana jest od 2004 r w Polsce. Wyprodukowano dotąd już ponad 3 tys. pocisków Spike ER.

Jest możliwe, że wkrótce w Mesko ruszy produkcja innych odmian Spike'a, takich jak Spike-SR, LR2, ER2 czy Spike-NLOS. Co z tego może wynikać dla polskiej zbrojeniówki?