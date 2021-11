Lotnictwo wojskowe tworzyliśmy niemal w boju. A wśród nich najlepsze myśliwce

Po 123 latach nieobecności na mapie Europy Polska rodziła się w walce o niepodległość i granice. Decydujące znaczenie miał wówczas wysiłek zbrojny - także lotników. Ale międzywojnie to także świetni inżynierowie i udane konstrukcje.

Legendarny P-11

Najlepszy polski myśliwiec do 1939 r. - P-24

PZL-45 Sokół - tylko prototyp

Największa nadzieja - PZL-50a Jastrząb

Maszyna, która mogła zmierzyć się z niemieckimi myśliwcami - PZL-62 Kania

Rozpoznawczo-bombowy PZL-23 Karaś

Zwrotny, ale słabo uzbrojony - PZL-37 Łoś

W 1933 r. powstały dwie wytwórnie płatowców: Podlaska Wytwórnia Samolotów w Białej Podlaskiej i Wielkopolska Wytwórnia Samolotów w Poznaniu Ławicy. Tam od 1926 r. produkowano dwupłatowce BM-2 i kolejne dwupłaty tej rodziny. To pierwsze polskie prototypy, które zostały oddane do produkcji seryjnej.Zygmunt Puławski był konstruktorem pierwszego polskiego pościgowca metalowego P-1, który w latach dwudziestych wysunął się na czoło współczesnych maszyn pościgowych. Rozwijane dalej konstrukcyjnie typy P-6, 7, 8 i 11 miały niezachwianą pozycję w świecie.Maszyna ta w latach dwudziestych w konkursie tureckim pobiła samoloty z Francji, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji i USA. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku znacznie ustępowała już jednak niemieckim messerschmittom.Używało jej 12 z 15 polskich eskadr myśliwskich, wchodzących w skład Brygady Pościgowej oraz lotnictwa armijnego. Wyprodukowano ogółem 350 samolotów, w tym 200 seryjnych dla lotnictwa polskiego i 145 dla rumuńskiego.Zaprojektowany został w PZL przez zespół inżynierów pod kierunkiem Wsiewołoda Jakimiuka, produkowany był tylko na eksport. Prototyp oblatany w 1934 r. osiągnął prędkość 414 km/h, co było wówczas światowym rekordem w klasie maszyn z silnikiem gwiazdowym.W wersji PZL-24a uzbrojony był w dwa 20-mm działka i dwa karabiny maszynowe 7.92. W wersji PZL-24c natomiast w cztery karabiny 7.92. Zainteresowanie maszyną na świecie było olbrzymie. W kolejce na zakup czekały Argentyna, Australia, Belgia, Bułgaria, Estonia, Grecja, Hiszpania, Japonia, Jugosławia, Rumunia, Szwecja, Portugalia, Turcja czy Węgry.Ostatecznie Bułgaria kupiła 12 PZL-24b, a Turcja 40 PZL-24a i c oraz licencję na uruchomienie lokalnej produkcji. Rumunia pozyskała 5 PZL-24e oraz na podstawie licencji zbudowała kolejnych 25 takich maszyn.Konstrukcja myśliwców z mewim płatem szybko się zestarzała, a ponieważ sytuacja polityczna była coraz bardziej napięta, w Polsce rozpoczęto prace nad nowymi typami samolotów myśliwskich.Jednak opracowywany pod kierunkiem inż. Kazimierza Korsaka samolot z powodu kłopotów z wyborem docelowego napędu do wybuchu wojny nie został zbudowany. Powstała zaledwie połowa prototypu.Niestety, prace nad jego konstrukcją rozpoczęto dopiero w styczniu 1939 r. Prototyp oblatano miesiąc później. Do wojny uruchomiono produkcję elementów dla pierwszych 5 maszyn. Według planów w latach 1940-41 samolot ten miał być na uzbrojeniu aż 13 eskadr lotnictwa myśliwskiego.Nie była to jednak rewelacyjna maszyna. Prędkością dorównywała P-24, ale była mniej zwrotna. W próbach pozorowanej walki z nieobciążonym bombami samolotem bombowym PZL-37 Łoś nie był w stanie wejść mu na ogon.Był on silnie uzbrojony (8 karabinów maszynowych i działko strzelające przez wał śmigła), wyposażony w instalację tlenową i klimatyzowaną kabinę. Posiadał oświetlenie kabiny dostosowane do misji nocnych. Pierwsze seryjne maszyny miały trafić do lotników w 1942 r.Cechą charakterystyczną samolotu była umieszczona pod kadłubem gondola strzelecko-bombardierska zwana kołyską, która zawierała z przodu stanowisko bombardierskie, a z tyłu strzeleckie.Karaś był samolotem nowoczesnym, bardzo dobrze dopracowanym i starannie ukształtowanym. Opracowano kilka prototypów tej maszyny. Ostatni, z mocniejszym i bardziej niezawodnym silnikiem Bristol Pegasus VIIIA, uruchomiono na początku 1937 r. Zbudowano 253 egzemplarze. We wrześniu 1939 roku uchodziły za przestarzałe. Pod koniec 1939 r. miała się zacząć ich wymiana na PZL-46 Sum.PZL-37 Łoś, stworzony całkowicie przez naszych inżynierów, był zwrotny, ale słabo uzbrojony. Miał tylko trzy karabiny maszynowe, podczas gdy niemiecki Heinkel He 111 miał ich sześć i jedno działko. Nieliczne maszyny tego typu bombardowały kolumny niemieckich żołnierzy oraz dokonały rajdu bombowego na węzeł kolejowy w okolicy Opola.Ostatecznie 1 września 1939 r. polskie lotnictwo miało 392 samoloty bojowe i 102 samoloty pomocnicze. Z tego 146 samolotów bojowych i 60 pomocniczych w dyspozycji Naczelnego Dowódcy Lotnictwa, a pozostałe w dyspozycji dowódców lotnictwa armijnego. Niewiele.Dziś, kiedy fascynujemy się samolotami piątej generacji F-35, warto przypomnieć, że były czasy, gdy w naszym kraju powstały najlepsze maszyny myśliwskie na świecie. Niestety, z reguły zbyt późno i w zbyt małych ilościach.