Łotwa: "Dostarczymy Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger"

Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger - poinformowała w piątek łotewska minister obrony Inara Murniece podczas obrad grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Uczynimy wszystko, co możliwe, by zostały one (stingery-PAP) przekazane tak szybko, jak to możliwe" - powiedziała minister, cytowana przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.

Minister dodała, że Łotwa będzie dalej szkolić żołnierzy ukraińskich i zamierza przeszkolić ich dwukrotnie więcej niż było to w 2022 roku. Do końca bieżącego roku Łotwa przeszkoli około 3 tys. wojskowych ukraińskich sił zbrojnych - oceniła minister.

Władze w Rydze regularnie dostarczają Ukrainie pomoc wojskową. Pierwsze pociski Stinger z Łotwy trafiły do Kijowa w drugiej połowie lutego 2022 roku, tuż przed inwazją Rosji na sąsiedni kraj. W kolejnych miesiącach Łotwa przekazała Ukrainie także m.in. kilka śmigłowców, drony, broń przeciwpancerną i amunicję.

W piątek w bazie Ramstein w Niemczech odbyło się posiedzenie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. To licząca ponad 40 państw międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy.