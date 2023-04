Łotwa: Premier Karinsz: przyjęcie Finlandii do NATO to historyczny moment

Witamy w NATO naszych bliskich przyjaciół, Finów; to historyczny dzień dla Sojuszu Północnoatlantyckiego - napisał we wtorek na Twitterze premier Łotwy Kriszjanis Karinsz, komentując oficjalne przyjęcie Finlandii do NATO.

Wstąpienie Finlandii do NATO oznacza wzmocnienie regionu nordycko-bałtyckiego oraz samego Sojuszu - dodał Karinsz (https://tinyurl.com/y9u5ab5u).

"Czekamy na powitanie w NATO Szwecji" - oświadczył premier Łotwy.