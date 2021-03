Łucznik sprzedaje Beryla na amerykański rynek

Do sprzedaży w USA trafił kolejny wyrób Fabryki Broni Łucznik - Radom. W ofercie sieci Arms of America oraz Atlantic Firearms znalazł się karabinek Beryl S 762 M1 w kalibrze 7.62x39 mm - poinformowała firma należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Pierwsza partia została sprzedana w ciągu kilku minut od momentu uruchomienia sprzedaży - podkreślił Łucznik.

Sportowa seria Beryla to 25 lat zbierania wspólnie z Wojskiem Polskim doświadczeń, które zostały uwzględnione w karabinkach przeznaczonych na rynek cywilny - skomentował Seweryn Figurski, dyrektor handlowy Fabryki Broni.

Polskie konstrukcje budzą bardzo duże zainteresowanie wśród amerykańskich kolekcjonerów i miłośników broni palnej - stwierdził Cory Fleck, przedstawiciel Arms of America.

Beryl S 762 M1