Łymań ważnym przyczółkiem Rosji w dalszej ofensywie

Zajęte przez rosyjskie siły miasto Łymań będzie dla nich ważnym przyczółkiem w kolejnej fazie ofensywy w Donbasie, kiedy prawdopodobnie będą nacierały na Słowiańsk i Kramatorsk - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Do 27 maja siły rosyjskie prawdopodobnie zajęły większą część miasta Łymań, na północy obwodu donieckiego, w operacji, która prawdopodobnie jest wstępem do kolejnego etapu rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Łymań ma strategiczne znaczenie, ponieważ znajduje się tam duży węzeł kolejowy, a także daje dostęp do ważnych mostów kolejowych i drogowych na rzece Doniec Siewierski. W najbliższych dniach rosyjskie jednostki w tym rejonie będą prawdopodobnie traktować priorytetowo sforsowanie rzeki. Na razie główne wysiłki Rosji pozostają prawdopodobnie 40 km na wschód, wokół enklawy w Siewierodoniecku, ale przyczółek w pobliżu Łymania dałby jej przewagę w potencjalnej kolejnej fazie ofensywy w Donbasie, kiedy to prawdopodobnie będzie nacierała na kluczowe kontrolowane przez Ukraińców miasta w głębi obwodu donieckiego, Słowiańsk i Kramatorsk" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"26 maja 2022 r. szef samozwańczej, wspieranej przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin powiedział rosyjskim mediom państwowym, że referendum zostanie przeprowadzone, jeśli Rosja zdobędzie całość ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego. Gdyby Rosji udało się przejąć te obszary, najprawdopodobniej zostałoby to uznane przez Kreml za znaczące osiągnięcie polityczne i przedstawione Rosjanom jako uzasadnienie inwazji. Jednak Siły Zbrojne Ukrainy nadal prowadzą dobrze zorganizowaną obronę tego sektora i nadal zadają Rosji duże straty w ludziach" - dodano.