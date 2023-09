M. Błaszczak: w Nidzicy powstanie Brygada Zmechanizowana

W Nidzicy (warmińsko-mazurskie) powstanie Brygada Zmechanizowana - ogłosił w piątek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że pozyskano już nieruchomość dzięki współpracy z Lasami Państwowymi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której powstanie nowa jednostka wojskowa.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podczas spotkania na zamku w Nidzicy ogłosił powstanie w tym mieście jeszcze w tym roku jednostki wojskowej. "To będzie Brygada Zmotoryzowana. Pozyskaliśmy nieruchomość dzięki dobrej współpracy z Lasami Państwowymi, z Ministerstwem Rolnictwa mamy nieruchomość, która będzie stanowiła miejsce, na którym powstanie jednostka wojskowa w tym roku. To jest bardzo realne" - mówił minister Błaszczak.

Podał przykład Olecka w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie także powołano nową jednostkę wojskową.

"W Olecku wiosną tego roku na spotkaniu, takim jak dziś w Nidzicy, ogłosiłem powstanie jednostki wojskowej. I jednostka wojskowa w Olecku już jest. Są żołnierze z I Mazurskiej Brygady Artylerii. Co więcej, w sierpniu tego roku była pierwsza w historii przysięga w Olecku żołnierzy, którzy pochodzą z Olecka, z tego powiatu i z woj. warmińsko- mazurskiego. Bardzo się z tego cieszę i liczę, że również z Nidzicy i powiatu nidzickiego będzie bardzo wielu chętnych do służby w wojsku polskim" - podkreślił minister Błaszczak.

Zwrócił się do uczestników spotkania, by zachęcali młodych ludzi do wstąpienia do wojska. "Naprawdę warto. Warunki są bardzo dobre, zarówno uposażenie 4,960zł. To pierwsze uposażenie szeregowego wojska polskiego. To punkt startu, potem może być tylko lepiej. To wielka szansa zarówno dla rozwoju osobistego każdego żołnierza jak i wielka szansa dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny - Polski" - zaznaczył szef resortu obrony.

Jak dodał, powołanie jednostki to jest też olbrzymi impuls dla powiatu nidzickiego. "Mówię w kategoriach gospodarki lokalnej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na czysto ludzki aspekt tej sprawy" - wskazał szef MON.

Przypomniał, że podczas spotkań z żołnierzami w Olecku pytał ich co robili przed służbą wojskową. "Wielu z nich wróciło z emigracji, służą w wojsku polskim, są młodzi, założą rodziny, będą mieli dzieci, dzieci będą chodzić do szkół. (...) Oznacza to, że osiądą na stałe, zapuszczą korzenie tu, w Nidzicy, a więc same korzyści dla samorządu lokalnego, miasto będzie się rozwijać" - podkreślił Błaszczak.

Przed spotkaniem w Nidzicy szef MON wraz z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesławem Kukułą odwiedził żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu Route 604 na Drogowym Odcinku Lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy Ruskowem a Przeździękiem Wielkim (woj. warmińsko-mazurskie)

Na ćwiczenie tego dni zostali również zaproszeni dziennikarze i fotoreporterzy, którzy mogli obserwować manewry samolotów F-16, a także szkolnego odrzutowca M-346 Bielik oraz transportowca Hercules.