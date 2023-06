M. Ociepa: Polska potrzebuje nie tylko licznej i świetnie wyposażonej armii, ale takiej, która jest nowoczesna

Polska potrzebuje nie tylko licznej i świetnie wyposażonej armii, ale armii która jest nowoczesna, a nowoczesność to pojęcie, które nie znosi stagnacji; to nieustanny proces zdobywania przewagi technologicznej i utrzymywania tej przewagi - podkreślił w środę wiceszef MON Marcin Ociepa.

W środę w Warszawie z udziałem Ociepy rozpoczęła się konferencja "Technologie dla obronności", inaugurująca udział Polski w akceleratorze DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) NATO. Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacji w dziedzinie obronności.

Rozpoczynając konferencję, wiceszef MON podziękował Polskiemu Funduszowi Rozwoju za tę inicjatywę. "Za to, że możemy wspólnie budować ekosystem na rzecz innowacyjności sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Ekosystem, który potrzebuje siebie nawzajem, to znaczy tych podmiotów, które go tworzą: i wojska, i przemysłu, biznesu i nauki" - powiedział wiceszef MON.

Zdaniem Ociepy "Polska potrzebuje nie tylko licznej świetnie wyposażonej armii, ale armii która jest nowoczesna". "A nowoczesność to pojęcie, które nie znosi stagnacji. To nieustanny proces. To proces zdobywania przewagi technologicznej i utrzymywania tej przewagi" - podkreślił wiceminister.

Według niego, "nie będzie tej innowacyjności, jeśli będziemy zamykać się w murach jednego czy drugiego departamentu resortu obrony narodowej". "Stąd potrzebujemy współpracy. I bardzo się cieszę, że i Polski Fundusz Rozwoju i wszyscy państwo, którzy będziecie częścią tego ekosystemu dołożycie swoją cegiełkę do tego historycznego procesu" - powiedział Ociepa.

Podczas wydarzenia zostało podpisane też porozumienie o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej i Polskim Funduszem Rozwoju.