Made in... India. Gdzie się zbroi największa demokracja świata?

- Największy importer broni na świecie do tej pory kupował sprzęt w Rosji. Dziś szuka innych sposobów na zapełnienie swojego arsenału - mówi dr Aleksandra Jaskólska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z WNP.PL.

Indie poszukują dostępu do ropy naftowej. Najtańszą zapewnia dziś Rosja.

Strach przed Chinami sprawia, że Indie są ogromnym importerem broni, ale chcą technologię rozwijać u siebie.

Największa demokracja świata, czyli Indie, zbliżyła się z najstarszą demokracją, czyli ze Stanami Zjednoczonymi.

Kogo tak naprawdę Indie wspierają w wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Czy w ogóle kogoś wspierają?

dr Aleksandra Jaskólska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego: Im dłużej na to patrzę, dochodzę do głębokiego przeświadczenia, że Indie wspierają głównie siebie. Jasno można zauważyć, że Indusi z pozycji neutralnej, ale jednak proputinowskiej, przechodzą na neutralną - być może jeszcze nie antyputinowską, bo byłoby to za mocno powiedziane, ale już nie wspierającą Rosji tak, jak w pierwszych tygodniach wojny.

W jaki zatem sposób wspierają siebie?

- Każde państwo realizuje własną rację stanu, to oczywiste, ale chodzi mi o to, że Indusi od momentu uzyskania niepodległości zawsze podkreślali, iż w polityce zagranicznej kluczowa jest strategiczna autonomia. Tak wyjaśniali każdą decyzję, którą podejmowali, nawet gdy pewne decyzje były sprzeczne. W czasach zimnej wojny chcieli iść trzecią drogą, jako jeden z liderów Ruchu Państw Niezaangażowanych, czyli w największym uproszczeniu, nie zawierać sojuszy ani ze Związkiem Radzieckim, ani ze Stanami Zjednoczonymi. Dopiero gdy Indiom zaczął się palić grunt pod nogami, poszukali wsparcia. Chodzi o kryzys w relacjach indyjsko-chińskich, zakończony wojną w 1962 r., którą Indie sromotnie przegrały.

Rząd Indii otrzymał wsparcie Stanów Zjednoczonych podczas wojny z Chinami, ale bliskie relacje zakończyły się w 1965 roku, kiedy wybuchła kolejna wojna indyjsko-pakistańska. Stany Zjednoczone wsparły wtedy Pakistan i było to odebrane przez indyjski establishment jako zdrada, która ciągle jest wspominana. To wtedy Indie zwróciły się ku Związkowi Radzieckiemu, a podpisany w 1971 roku traktat o współpracy de facto kończy jakiekolwiek mrzonki o tym, że Indie będą szły trzecią drogą. Związek Radziecki stał się strategicznym partnerem Indii.

Partnerstwo strategiczne trwało kilka dziesięcioleci

Indie ciągle importują broń i ropę z Rosji, pomimo tego, że jednym z najczęściej powtarzanych przez premiera Indii Narendrę Modiego stwierdzeniem jest, że konieczne jest poszanowanie prawa międzynarodowego przez wszystkich aktorów stosunków międzynarodowych. Łączy się to z retoryką, że dla Indii jako największej demokracji świata kluczowe jest poszanowanie prawa człowieka. Jednak ropa i broń z Rosji jest potrzebna Indiom, aby realizować cele polityczne.

Rosja to główny dostawca broni do Indii. Czy kupując sprzęt i ropę, Indie równocześnie idą na rękę Chińczykom, czyli swoim przeciwnikom?

- Kupują broń od Rosji, bo jest tania, to pragmatyczna decyzja. Określa się, że od 60 do 90 proc. całej broni używanej w Indiach jest pochodzenia radzieckiego i rosyjskiego. Broń to jedno, ropę kupują tylko dlatego, że jest okazja. Nie rozpatrują tego jako wspieranie relacji chińsko-rosyjskich. Zapotrzebowanie na ropę w Indiach ciągle rośnie, a Indie mają bardzo mało własnych złóż.

Tania ropa oznacza, że gospodarka będzie szybciej się rozwijała, czyli ma większe szanse konkurować z chińską. Broń rosyjska jest potrzebna, aby budować arsenał, który może być wykorzystany z konflikcie z Chinami. Zbliżenie Rosji i Chin jest niekorzystne dla Indii. Istnieje obawa, że Rosja pod wpływem Chin będzie nawiązywać bliższe relacje z Pakistanem i ograniczać eksport broni i ropy do Indii.

Poszukiwanie nowego partnera. W tle - zbrojeniowe potrzeby Indii

To też między innymi powoduje, że Indie dywersyfikują źródła importu broni. Ponadto Rosja ze względu na zaangażowanie w wojnę w Ukrainie nie wywiązuje się z planowanych dostaw. Indie są największym importerem broni na świecie, tak jak kiedyś były Chiny. New Delhi dąży do tego, aby podobnie jak Chiny, stać się eksporterem borni. Jednak proces ten postępuje wolno.

Jednym ze sposobów, aby to zmienić, jest polityka, która ma na celu pozyskiwanie technologii produkcji broni. Indie już nie chcą wyłącznie kupować broni, ale chcą, by część tej broni była produkowana w Indiach, aby mogli także pozyskiwać know-how. Wizyta premiera Modiego w Stanach Zjednoczonych w czerwcu tego roku i podpisanie porozumienia dotyczącego transferu technologii w sektorze zbrojeniowym jest tego dowodem. Premier Modi dąży do tego, żeby Indie były samowystarczalne, a towary oczywiście "Made in India".

Jakie są zatem perspektywy? Transfer technologii z USA pokazuje chyba - mimo wszystko - zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi.

- Zdecydowanie tak, jest to spowodowane między innymi tym, że Rosja zbliżyła się z Chinami, co gorsza - zbliża się też z Pakistanem. Zatem, wracając do sektora zbrojeniowego, Indusi na pewno sami jeszcze nie mają możliwości produkcji zaawansowanej technologicznie broni, będą za to bardzo się starali pozyskiwać technologię od państw, które będą chciały się podzielić. Czy to będzie Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy też Francja albo Izrael - jest bez różnicy.

"Made in India" - inwestycja w technologię i know-how

We wrześniu zeszłego roku Indie ogłosiły, że wyprodukowały pierwszy indyjski lotniskowiec. Nikt nie mówił o tym, że systemy używane na lotniskowcu były dostarczone z zewnątrz. Indusi budują więc retorykę, że sami mogą wiele osiągnąć w sektorze zbrojeniowym, ale bez pomocy z zewnątrz póki co nie jest to możliwe. Stąd też ważną częścią programu "Made in India" jest zachęcanie do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze zbrojeniowym, włącznie z dzieleniem się know-how.

Czy ostatnia wizyta premiera Indii w Stanach Zjednoczonych i przemówienie premiera w Kongresie oznacza, że Indie być może wstępują na zupełnie nową ścieżkę?

- Rząd Indii mówi jedno, a robi drugie. Jakość demokracji od 2014 roku, kiedy obecny premier doszedł do władzy, nieustannie spada. Pomimo zbliżenia na linii Indie-Stany Zjednoczone, nie można określić tych relacji jako strategicznych. Politykę Indii cechuje coraz większy pragmatyzm i transakcjonizm. Co więcej, retoryka rządu jest taka, że trzeba się bronić przed Chinami i wymaga to budowania relacji z tymi państwami, które są skłonne wesprzeć Indie.

Indie szukają państwa, a właściwie państw, które będą odgrywały podobną rolę, jaką pełnił w okresie zimnej wojny Związek Radziecki. Stany Zjednoczone mogą odegrać taką rolę. Unia Europejska ma niewiele do zaoferowania w kwestiach bezpieczeństwa. Ważniejsze są państwa członkowskie Unii, od których Indie kupują broń, czyli Francja i Niemcy. Ponadto rząd Indii zacieśnia współpracę z Australią, Japonią, a także z Tajwanem.