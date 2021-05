Malowanie starych „orzeszków”, a nowoczesne hełmy - z photoshopa

Zrobiło się głośno o stalowych, 40-letnich hełmach, które - mimo zapowiedzi, że zostaną wycofane z wojska - pucuje się i maluje, przedłużając ich użytkowanie na kolejne 10 lat... MON twierdzi, że odnowione hełmy poczekają w magazynach na ćwiczenia rezerwistów i pracowników wojska. Powraca przy okazji pytanie, czy wydawanie milionów złotych na restaurowanie tych hełmów to dobry pomysł?



W komunikacie podkreślono, że dzięki temu, iż hełmy te są ze stali, można je wykorzystywać znacznie dłużej niż kompozytowe, których trwałość oblicza się na 10 lat.



Hełmy stalowe stanowią głównie wyposażenie żołnierzy rezerwy oraz pracowników resortu obrony narodowej. Według Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych „odmładzanie” hełmów metalowych odbywa się zazwyczaj co 10 lat, chociaż okres ten może zostać wydłużony nawet dwukrotnie.

Małe oszczędności, wielkie straty

Braki w umundurowaniu

Hełmy kevlarowe

Pudrowanie starego

MON nie podało kosztów tego „odmładzania”. W 2018 r. na remont 15 tys. hełmów wzór 67 MON przeznaczyło 3 mln zł. Średni koszt takiego "remontu" to ok. 200 zł. Przekładając tę cenę na liczbę 35 tys. już odrestaurowanych hełmów: można przyjąć, że koszt tej operacji to ok. 7 mln zł.Można by za to kupić ponad 3,5 tys. nowoczesnych hełmów kevlarowych HP-05, produkowanych przez należącą do PGZ spółkę Maskpol S.A. Tyle że nie tylko o pieniądze chodzi...Żadnej armii na świecie nie stać na jedynie najnowocześniejsze uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie. Ale czy ta maksyma powinna dotyczyć również hełmów, które zdaniem specjalistów nie spełniają swoich zadań?Żołnierz powinien być szkolony w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Dlatego to czym chroni głowę ma podstawowe znaczenie, a wspomniany "orzeszek" nie spełnia tego założenia. Nie chroni skutecznie przed pociskami czy odłamkami granatów.- Walory ochronne hełmów metalowych są mniejsze od kevlarowych, ich renowacja poprzez malowanie i wymianę wkładu jest pozbawiona sensu. To marnotrawstwo pieniędzy - twierdził gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dziś szef Fundacji Stratpoints.W 2015 r. gen. Mirosław Różański, wówczas dowódca generalny RSZ, zdecydował, że podlegli mu żołnierze podczas ćwiczeń będą używali jedynie hełmów kompozytowych, ale na decyzje o zakupie większej partii takich hełmów trzeba było jeszcze trochę poczekać.Do sprawy MON, którego szefem był wtedy Antoni Macierewicz, wróciło po ćwiczeniach Dragon-17, które ujawniły, że żołnierzom brakuje części umundurowania, dopasowanych kamizelek, odzieży ochronnej, a do tego ćwiczyli w starych stalowych hełmach.Resort obrony zadeklarował wówczas, że kupi 20 tys. hełmów kevlarowych wzór 2005. W grudniu 2017 r. MON ogłosiło, że trwają już ich dostawy.Do niedawna był to jedyny typ hełmu kevlarowego w naszym wojsku. Żołnierze jednostek operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej mają ich na wyposażeniu ok. 160 tys. W 2018 r. wojsko zadecydowało o zakończeniu zakupów hełmów wzów 2005.Ostatnia partia (22 tys. hełmów tego wzoru) trafiła do wojska w 2019 r. Zdecydowano, że zastąpią go dwa nowe modele. Pierwszy hełm HP-05 opracowano pod kątem wymagań żołnierzy WOT.Drugi to przerobiony model HP-04 – będzie dla wojsk zmechanizowanych. Nowe hełmy HA-03 do wykonywania skoków spadochronowych dostali również żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.W czerwcu 2020 r. wojsko podpisało ze spółką Maskpol kontrakt na 50 tys. nowych hełmów kompozytowych HP-05 dla WOT, które żołnierze dostaną w latach 2020-2023. Wartość umowy to 93,5 mln zł. Do 2020 r. WOT otrzymały już 8 tysięcy nowych hełmów z kompozytu.Przypomnijmy: proces „przywracania do służby” hełmów wz. 67 zaczął się w 2017 r. Armia zdecydowała się wówczas na podzielenie postępowania przetargowego.Jeden kontrakt na odnowienie 9790 hełmów wygrała spółka PSO Maskpol. Drugi – na remont 25 tys. tych osłon – IT Projekt z Warszawy. W obu przypadkach nie obyło się bez problemów.Umowa z Maskpolem nie została sfinalizowana w terminie zgodnie z warunkami w niej zawartymi. Wojsko nie chciało za remont płacić, a firma odmówiła wydania hełmów...Zobacz też: Czy stać nas na opóźnianie programów modernizacji śmigłowców? W drugim przypadku firma IT Projekt wywiązała się z umowy tylko częściowo. Nie dostarczyła pokrowców maskujących na hełmy. Wojsko obniżyło wynagrodzenie o kwotę 125 tys. zł oraz obciążyło spółkę karami umownymi.W 2018 r. armia zamówiła remont kolejnych 14 tys. hełmów za ok. 3 mln zł. Stare hełmy dostały drugie życie. Złośliwcy twierdzą, że pokrowce maskujące od hełmów kevlarowych pasują też do stalowych. Z daleka obydwa wyglądają tak samo. Nie trzeba będzie retuszować zdjęć...Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział umowy na zakup nowych hełmów, które pozwolą na wyeliminowanie „orzeszków”. Wydaje się jednak, że prędko to nie nastąpi. Obecnie wojsko ma wiele ważniejszych i kosztowniejszych wydatków.