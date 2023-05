Mamy więcej koreańskich czołgów K2. Kolejna dostawa dotarła do Polski

Kolejna dostawa południowokoreańskich czołgów już jest w Polsce. Łącznie mamy już 22 czołgi typu K2 Black Panther.

Jak poinformował rzecznik Agencji Uzbrojenia płk Krzysztof Płatek, 19 maja do portu w Gdyni została dostarczona drogą morską trzecia transza południowokoreańskich czołgów K2. To 7 pojazdów pancernych, które trafią do 20. Brygady Zmechanizowanej. Pierwsza partia 10 czołgów dotarła do Polski w grudniu 2022 r., a druga – 5 K2 - w marcu tego roku.

Dostawy czołgów K2 Black Panther to wynik umowy wykonawczej z 26 sierpnia 2022 r., o wartości 3,37 mld dolarów netto, zawartej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Hyundai Rotem. Zgodnie z umową, do Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2025 trafi w sumie 180 czołgów tego typu.

„Czarna Pantera” to południowokoreański czołg podstawowy trzeciej generacji (określanej jako 3+). Jego uzbrojenie główne stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania, która może wykorzystywać najnowsze rodzaje amunicji.

Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Jak informuje producent, zaawansowany system kierowania ogniem czołgu zapewnia wysoką skuteczność prowadzonego ognia na dalekich dystansach.

Według Agencji Uzbrojenia, opancerzenie czołgu K2 - nawet w standardowej konfiguracji, które może być dodatkowo uzupełnione przez aktywne systemy ochrony - zapewnia wysoką odporność balistyczną i przeciwminową.

Napęd czołgów tego typu stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Masa K2 wynosi 55 ton. Wszystkie zakontraktowane czołgi K2 zostaną wyposażone w system łączności zgodny z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP, a także w system zarządzania polem walki BMS, kompatybilny z systemem, w który zostaną wyposażone czołgi M1A2 Abrams.

Zmiany w konfiguracji przewidzianej dla czołgu w wersji K2PL obejmować będą wzmocnienie opancerzenia, doposażenie w system obserwacji dookólnej oraz aktywny system ochrony pojazdów ASOP, możliwość zastosowania amunicji programowalnej z innego źródła oraz polskiego wielkokalibrowego karabinu maszynowego.