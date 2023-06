Mamy wojnę, Dlatego warto wprowadzić systemy antydronowe

Jeżeli mamy do czynienia z niebezpieczeństwem, które niesie ze sobą lot statku bezzałogowego, powinniśmy mieć pełnię kompetencji, które unieszkodliwią taki obiekt i pozwolą ustalić, kto stoi za jego lotem – mówi Adrian Furgalski, ekspert od infrastruktury, wiceprezes ZDG TOR.

Powinniśmy mieć współdziałania i koordynację PAŻP i ULC, co bardzo byłoby pomocne portom lotniczym ze względu na możliwości negatywnego oddziaływania systemów na systemy ILS - dodaje.

Dwa incydenty z udziałem dronów, które zakłóciły ostatnio ruch samolotów w Warszawie i Katowicach, a także informacje o zamiarach wyposażenia kilku polskich portów lotniczych w systemy zapobiegające negatywnym skutkom poruszania się Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w pobliżu szlaków lotniczych wzmogły zainteresowanie tym tematem wśród ekspertów od bezpieczeństwa i infrastruktury.

Cały czas rośnie liczba dronów, a Polska to kraj frontowy, stąd potrzeba zastosowania systemów antydronowych na rodzimych lotniskach

Jednym z nich jest Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. - Rośnie bardzo szybko liczba zarejestrowanych operatorów statków bezzałogowych i wykonywanych przez nich operacji. W tym roku zapewne przekroczy 200 000 operatorów. Zgłoszono ponad pół miliona operacji, a wzrost rok do oku wyniósł w 2022 r. 30 procent – przytacza on dane o rozpowszechnieniu używania tego typu BSP, pytając jednocześnie:

- A jaka jest skala tego rynku, która nie została zarejestrowana? Nie wiemy. Rozwój tego segmentu rynku będzie postępował wraz z kolejnymi obszarami, w których drony znajdują zastosowanie. Od ponad roku jesteśmy też przecież krajem frontowym i codziennie widzimy. jakie militarne znaczenie mają drony. Równocześnie drony stają się celem cyberprzestępców, a utrata kontroli nad dronami stwarza szereg niebezpieczeństw nie tylko dla lotnictwa. Musimy przestać być bezbronni w tym zakresie – uważa wiceprezes ZG TOR.

Z systemów antydronowych korzystają niektóre porty lotnicze za granicą. W Polsce jednak obecna sytuacja wymusza implementację ich na innych warunkach.

- Podawane są przykłady francuskie czy brytyjskie, gdzie systemy takie funkcjonują tylko na największych lotniskach obsługujących stolice, ale z racji wzrostu tego rynku, a tym samym wzrostu zagrożeń, powinniśmy chronić wszystkie porty lotnicze, bo sprowadzenie realnego zagrożenia nie musi się odbywać tylko na lotnisku obsługującym dziesiątki milionów pasażerów – uzasadnia swój pogląd Adrian Furgalski.

Jego bowiem zdaniem, jeżeli jesteśmy na etapie przesądzenia o skali ochrony przed dronami, to powinniśmy to od razu zrobić w sposób kompleksowy, a nie wracać za jakiś czas do tematu i pluć sobie w brodę, że nie załatwiliśmy problemu od razu. - Przy okazji problemów dotyczących finansowania takich systemów, podano zresztą przykład Niemiec, które planują instalacje takich systemów na wszystkich lotniskach – wskazuje.

Dlatego też zaimplementowane na naszych lotniskach rozwiązania powinny uwzględniać zarówno specyfikę każdego z nich, a co za tym idzie – indywidualne potrzeby danego portu, jak i obecne otoczenie prawne, czyli to, co jest dozwolone, a czego w świetle obecnych przepisów robić nie można. Np. dziś stosowanie jamminngu (zagłuszania) na lotniskach budzić może pewne zastrzeżenia. Dlatego zarówno branża lotnicza, dronowa, jak i twórcy systemów antydronowych, czekają na nowelizację prawa lotniczego, która miałaby m.in. jasno określić zasady użycia określonych rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom działania BSP.

- Jeżeli mamy do czynienia z niebezpieczeństwem, które niesie ze sobą lot statku bezzałogowego, powinniśmy mieć pełnię kompetencji, które unieszkodliwią taki obiekt i pozwolą ustalić, kto stoi za jego lotem. Tutaj liczą się często sekundy, co pokazały nam ostatnie przypadki incydentów z polskich lotnisk, tak więc bezcenna jest szybkość reakcji, co umożliwia automatyzm działania takiego systemu – uważa wiceprezes ZDG TOR. Chodzić tu może np. o takie funkcje jak fizyczne przechwytywanie drona czy hakowanie go.

Określenie kompetencji, odpowiedzialności i sfinansowania zakupu oraz utrzymania systemów antydronowych

Jak uważa Adrian Furgalski, jedną z najpilniejszych spraw do określenia w nowych przepisach stanie się m.in. to, kto i na jakich zasadach za dane działanie ma odpowiadać. - Powinniśmy mieć współdziałania i koordynację PAŻP i ULC w kwestiach prawnych i technicznych, co bardzo byłoby pomocne portom lotniczym. Pojawiają się bowiem sygnały o możliwości negatywnego oddziaływania systemów na systemy ILS – tłumaczy.

Dlatego według niego lepiej zatem, aby wszyscy przyjęli wspólne standardy i mieli wspólną wiedzę oraz doświadczenia z zakresu testów i wdrażania systemów. - Pojawia się w tym aspekcie kwestia, kto miałby finansować takie systemy, które są łatwiej dostępne finansowo dla portów większych. Jeżeli prawdą jest, że KE nie zgadza się na sfinansowanie ich ze środków PAŻP, należy przekonać KE do umożliwienia takich zakupów z funduszy europejskich, na przykład tych związanych z obronnością UE – doradza wiceprezes ZDG TOR i dodaje: - Na pewno nie można przerzucać się odpowiedzialnością i twierdzić, że "nie da się". Mamy wojnę i nie sądzę, by takie argumenty nie trafiały do polityków unijnych – twierdzi Adrian Furgalski.

Ten argument także uzasadnia potrzebę pilnej nowelizacji przepisów, które określają procedurę stosowania rozwiązań detekcyjnych, jak i – jeśli jest taka potrzeba – neutralizacyjnych wobec Bezzałogowych Statków Powietrznych. - Za chwilę kończymy kadencję Sejmu i ciężko przewidzieć, czy takie regulacje będą miały pierwszeństwo w początkowych miesiącach kolejnej kadencji, a zwłoka z załatwieniem problemu jest w tym przypadku zbyt ryzykowna – zastanawia się wiceprezes ZDG TOR. Radzi on więc: - Warto może w tematyce związanej z bezpieczeństwem Polaków skorzystać z tak często stosowanej przez rząd w sprawach mało istotnych ścieżki projektów poselskich.

Nie wydaje mu się, by podziały polityczne miały tutaj blokować szybką ścieżkę legislacyjną. - Przypomnieć trzeba, że obok mamy wojnę, a ataki na infrastrukturę lotniczą mogą mieć miejsce w związku ze znaczeniem tej infrastruktury dla niesienia pomocy militarnej Ukrainie – zauważa Adrian Furgalski.

System antydronowy na lotniskach warszawskim i krakowskim: wchodzimy w okres testów

Kilka dni temu warszawski Port Lotniczy Fryderyka Chopina podał, że zacznie wkrótce korzystanie z systemu antydronowego dostarczonego mu przez jedną z rodzimych firm.

- Ja odniosłem wrażenie, że zaraz będziemy mieli do czynienia z uruchomieniem takiego systemu i jego pełną funkcjonalnością, co w świetle wypowiedzi prezesa ULC okazało się być informacją nieprawdziwą. Wchodzimy w okres szeregu testów różnych systemów na lotnisku warszawskim i krakowskim. Testy takie nie trwają paru godzin, więc nieuprawnionym jest przekazywanie takich sygnałów, które mylnie mogą być odbierane przez opinię publiczną jako pełną ochronę Okęcia przed statkami bezzałogowymi – zwraca uwagę Adrian Furgalski.