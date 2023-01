Manewry lotnicze Białorusi i Rosji preludium do wspólnego ataku na Kijów?

16 stycznia Białoruś rozpocznie z Rosją wspólne ćwiczenia lotnicze. Od dłuższego też czasu na białoruskich poligonach ćwiczy coraz więcej rosyjskich żołnierzy. Stąd obawy, że manewry te mogą być przygotowaniem do ofensywy na Kijów. Podano nawet jej możliwą datę.

Prezydent Władimir Putin od dawna naciska na Aleksandra Łukaszenkę, by włączył Białoruś do wojny z Ukrainą.

Jak dotąd bezskutecznie. Łukaszenka robi wszystko, by nie podjąć takiej decyzji w obawie przed reakcją swoich obywateli i lojalnością wojska.

Nie będzie to jednak trwało wiecznie. Według białoruskich opozycjonistów już wkrótce armia białoruska wspólnie z Rosjanami może ruszyć na Kijów. Czy to realny scenariusz?

Debata o możliwości włączenia się Białorusi do wojny w Ukrainie trwa od miesięcy. Od kiedy Władimir Putin nasilił swoje kontakty z Aleksandrem Łukaszenką i naciska, by armia białoruska ruszyła z nim na wojnę.

Łukaszenka lawiruje, a Ukraina i Zachód zastanawiają się, jak długo może to mu się udawać. Białoruś udostępniła swoje terytorium na potrzeby Kremla, przekazuje Rosjanom amunicję.

Żołnierze białoruscy ćwiczą wspólnie z rosyjskimi rezerwistami w ramach tzw. Regionalnego Zgrupowania Wojskowego Państwa Związkowego, a z kolei rezerwiści białoruscy wzywani są do aktualizowania swoich danych.

Białoruś z gospodarza rosyjskiego kontyngentu wojskowego stanie się agresorem?

Na 16 stycznia zapowiedziano wspólne manewry lotnicze, które mają trwać do 1 lutego. Oliwy do ognia dolali białoruscy opozycjoniści, ostrzegając, że Zachód popełnia strategiczny błąd, nie zwracając ostatnio uwagi na możliwe włączenie się Białorusi do wojny z Ukrainą po stronie Rosji, do którego z pewnością wkrótce dojdzie.

Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie, podał nawet dokładną datę. Twierdzi, że wojska Białorusi otwarcie wesprą siły rosyjskie w konflikcie z Ukrainą tuż po dwutygodniowych, mających się rozpocząć właśnie 16 stycznia ćwiczeniach lotniczych.

Według analityków wojskowych taka ofensywa miałby dla Rosjan wiele zalet. Kijów leży blisko granicy z Białorusią, dzięki czemu rosyjskie wojsko nie musiałoby pokonywać setek kilometrów pod ukraińskim ogniem. Rozmieszczając bazy zaopatrzeniowe tuż przy granicy, skróciłyby się linie zaopatrzeniowe.

Atak z Białorusi realny, ale w obecnej sytuacji raczej mało prawdopodobny

Dowódcy i specjaliści wojskowi, zarówno z Ukrainy, jak i Europy Zachodniej uważają taki scenariusz za realny, ale przynajmniej w najbliższych miesiącach, nie do zrealizowania.

– Patrząc na obecny potencjał rosyjskich wojsk lądowych na Białorusi manewr ten jest raczej niemożliwy – mówi WNP.PL gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. Transformacji.

Podkreśla, że zgrupowanie ofensywne musiałyby mieć przynajmniej trzy-czterokrotną przewagę w liczbie żołnierzy i w sprzęcie, aby taki manewr mógł się udać. Do tego Ukraina wzmocniła już ten kierunek.

Na granicy z Białorusią przygotowano liczne punkty oporu, a także teren do obrony, zaminowując ten kierunek, ukrywając zasadzki oraz rozmieszczając tam część sił.

Rosjanie straszą ofensywą z Białorusi, by zaangażować tam jak najwięcej wojsk ukraińskich

– Jedyny obecnie efekt, jaki Rosjanie mogą uzyskać, strasząc atakiem z Białorusi, może być taki, że Ukraińcy zaangażują więcej swoich sił do ochrony tego kierunku. Ukraińska obrona jest tam silnie rozbudowana, liczba dróg ograniczona, ponieważ są tam bagna Prypeci – mówi gen. Bieniek.

Przez te bagna nie atakowali podczas II wojny światowej ani Niemcy, ani Rosjanie. Do tego Ukraińcy mają obecnie systemy ogniowe umożliwiające rażenie atakujących z dużej odległości.

Ścieśnione na drogach brygady czy kolumny rosyjskich wojsk, zanim zaczęłyby się rozwijać, byłyby rażone pociskami precyzyjnymi z HIMARS-ów, Krabów, ale również dronami bezzałogowymi, ponosząc ogromne straty.

Nie sądzi też, by Rosjanie chcieli przeciąć ukraińskie linie zaopatrzenia płynące z Zachodu, idąc wzdłuż granicy z Białorusią na Wołyń, próbując zdobyć takie miasta, jak Iwano-Frankiwsk czy Jaworowo.

Łukaszenka zrobi wszystko, by nie włączyć się w tę wojnę. To mógłby być koniec reżimu

– Wspólne manewry wojsk lotniczych mogą być elementem dezinformacji. W rzeczywistości z Białorusi może dojść co najwyżej do lotniczych uderzeń rakietowych, ale uderzenia z tego terenu prowadzone są przez cały czas – przypomina gen. Bieniek.

Nie jest też przekonany, że Łukaszenka włączy się w tę wojnę. – Będzie się bał, będzie się wyślizgiwał, robił najdziwniejsze manewry… On wie, że jego wojsko, którego za dużo nie ma, bo w gotowości do działań lądowych jest najwyżej kilka tysięcy żołnierzy, nie jest skore do walki – uważa gen. Bieniek.

Zwraca uwagę, że Ukraina ma także jeszcze jeden atut w ewentualnej walce z siłami białoruskimi, na który mało kto zwraca uwagę. Po jej stronie walczy pułk im. Konstantego Kalinowskiego, złożony z ochotników białoruskich.

Atakujący z Rosjanami Białorusini mogliby się poddawać swoim rodakom z armii ukraińskiej

Możliwe, że ewentualny kontyngent białoruski, wchodząc na Ukrainę, zmuszony do walki ze swoimi rodakami, mógłby, przynajmniej częściowo, oddać się do niewoli.

– Ukraińcy mają wypracowane co do tego procedury i z taką możliwością również musi liczyć się Łukaszenka – przypomina Bieniek.

Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uważa, że analizowanie tego, co siedzi w głowie Putina i hurraoptymistyczne ocenianie sytuacji na froncie przez pryzmat publicystycznych odczuć, to nie rola wojskowych. Dlatego od początku tej wojny nawołuje o racjonalizm, rozsądek, a nie wypowiadanie w przestrzeni publicznej sądów opartych na tym, co chcielibyśmy, aby się zdarzyło, a nie na faktach.

Uważa, że jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to w wymiarze strategicznym wiele może się tam jeszcze wydarzyć. Rosja nie wyczerpała wszystkich możliwości do tego, żeby tę wojnę kontynuować. O tym trzeba wiedzieć. Tam jeszcze może być bardzo gorąco – twierdzi gen. Komornicki.

Pesymistyczny scenariusz jest taki, że Łukaszenka w końcu do wojny przystąpi

– Łukaszenką i generałowie białoruscy nie kwapią się z włączeniem swoich wojsk do ataku na Ukrainę, jednak siłą rzeczy, przyparci do muru będą musieli w końcu wywiązać się z tego co obiecywali Putinowi, czyli zaangażować się w wymiarze lądowym w tę wojnę – twierdzi w rozmowie z naszym portalem gen. Leon Komornicki.

Inna sprawa to pytanie, kiedy kierunek kijowsko-białoruski zostanie otwarty i czy celem Rosjan będzie zdobycie Kijowa. Komornicki uważa, że żaden wojskowy analityk nie powie, że taki atak jest niemożliwy. Wojskowi zawsze muszą rozpatrywać wiele wariantów, żadnego nie można wykluczyć, ale w tej fazie wojny nie widzi jakiegokolwiek sensu atakowania przez Rosjan Kijowa.

Wzmożenie wojskowych działań na Białorusi może mieć kilka celów. Ten najważniejszy, to absorbowanie znaczącego potencjał wojsk ukraińskich na pograniczu z Białorusią. Kolejny to utrudnienie siłom ukraińskim przygotowania do działań ofensywnych.

Obok męstwa ukraińskich żołnierzy decydujące są dostawy zachodniego uzbrojenia

– Ukraińcy muszą mieć na kierunkach, na których Rosjanie mogą zaatakować z Białorusi, odpowiednio przygotowaną, silnie rozbudowaną obronę i siły, do odparcia ewentualnego ataku – wyjaśnia gen. Komornicki.

Przyznaje, że kierunki te determinują drogi, które nie są tam najlepsze i jest ich niewiele, bo teren jest bagnisty, ale zimą, kiedy przyjdą mrozy, to się zmieni i wojska mogą tam rozpocząć działania ofensywne.

Zdaniem generała, to nie Kijów jest obecnie najważniejszy dla rosyjskiej armii, chociaż ataku na tym kierunku wykluczyć nie można. Kluczowym jest przecięcie szlaków komunikacyjnych, przez które odbywa się zaopatrywanie ukraińskiej armii z terytorium Polski w broń i amunicję dostarczane z Zachodu.

– Armia ukraińska walczy tak skutecznie dzięki swojemu bohaterstwu, narodowi, ale również dzięki otrzymywaniu techniki, amunicji, broni i wyposażenia z Zachodu. Bez niej nie mogłaby prowadzić tej wojny – wyjaśnia gen. Komornicki. Taki atak byłby możliwy, gdyby armia ukraińska nie była dostatecznie przygotowana do takich działań.