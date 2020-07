Marco Lupo: Nowe polskie śmigłowce byłyby gotowe do lotu w dwa lata

Otwarcie przez MON programu śmigłowca wielozadaniowego Perkoz spowodowało, że zagraniczne firmy śmigłowcowe ruszyły z ofertami. Wśród nich jest włoski Leonardo. Marco Lupo, prezes PZL-Świdnik i Leonardo Poland, opowiada Czytelnikom WNP.PL, o przetargowych przewagach oferowanych Polsce maszyn.

W Świdniku najpewniej nie mają nic przeciwko. Pytanie, czy Leonardo jest rzeczywiście na to gotów?

Wcześniej zakład musiałby znacząco zwiększyć moce produkcyjne. Są takie plany?

Powiedział pan, że Kruk również mógłby być produkowany w PZL-Świdnik.

Poza bazową wersją śmigłowca, planowane są także inne wersje w ramach programu Perkoz, to jest wsparcia bojowego z możliwością przeprowadzania zaawansowanego szkolenia w locie, dowodzenia, zwiadu oraz prowadzenia walki elektronicznej.- Dla tej wielozadaniowej platformy możliwa jest integracja właściwie każdego rodzaju uzbrojenia i sprzętu, w zależności od wyboru klienta: karabinów maszynowych różnych kalibrów, pocisków powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia, zewnętrznie zamontowanych ładunków, w tym rakiet kierowanych i niekierowanych. Międzynarodowi oraz oczywiście polscy dostawcy uzbrojenia, w tym amunicji, mogą zostać włączeni we współpracę w ramach przyszłych zamówień.Dzisiaj Świdnik produkuje kompletne kadłuby dla AW139, ale także komponenty dla wielu innych śmigłowców Leonardo i innych firm z branży lotniczej. Dlaczego nie miałby produkować całego nowoczesnego nowego polskiego śmigłowca?PZL-Świdnik stanowi część długiej tradycji „Doliny Lotniczej” w południowo-wschodniej Polsce i dlatego zasługuje na więcej niż eksportowanie śmigłowców w kawałkach. Jako polskie centrum struktur lotniczych może produkować kompletne śmigłowce, które mogłyby wylatywać z zakładów już w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia procedury transferu technologii.- Tak jest, śmigłowce Leonardo dla programów Perkoz i Kruk mogłyby być produkowane w PZL-Świdnik, a w przyszłości eksportowane także w ramach transakcji międzyrządowych z udziałem rządu polskiego.W Polsce tylko w Świdniku powstawałyby nowe wiropłaty i dlatego zakład ten, jako jedyny w kraju, mógłby zaproponować nowy, w 100 procentach polski śmigłowiec, taki, który wykorzystuje polską myśl techniczną, a nie jedynie zdolność do montażu, przyjmując gotowe rozwiązania.Według załogi, do tej pory w praktyce tak właśnie jest. AW139 jest montowany we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.Natomiast kadłuby do niego są produkowane w zakładach PZL-Świdnik. Nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy, oparty na platformie AW139, mógłby być jednak produkowany i kastomizowany w Polsce.- Na początek w PZL-Świdnik miałyby miejsce dalsze inwestycje koncernu Leonardo w celu stworzenia nowej infrastruktury. Nastąpiłby transfer najnowszych technologii oraz know-how i utworzono by dodatkowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Polskie produkty zostałyby zintegrowane.W ciągu dwóch lat nowe polskie śmigłowce byłyby gotowe do lotu. Mówimy o śmigłowcach w 100 proc. produkowanych w Polsce, z tym samym zakresem produkcji przemysłowej, co w przypadku śmigłowca W-3 Sokół.Zobacz także: Śmigłowce dla Kruka. Są faworyci, ale nadal nie wiadomo, kiedy cokolwiek kupimy W przypadku nowej platformy mówimy o większych korzyściach, takich jak osiągi, zdolność do wykonywania misji, optymalizacja kosztów operacyjnych w całym cyklu życia, systemach i sprzęcie do wykonywania dodatkowych, specjalnych misji, możliwości nowych lub dodatkowych opracowań.Co więcej, jest to możliwe bez ryzyka, ponieważ platforma śmigłowcowa jest sprawdzona w wielu misjach cywilnych i wojskowych.- Polskie Siły Powietrzne oraz inni polscy klienci instytucjonalni mogą otrzymać nowy śmigłowiec całkowicie produkowany w Polsce i oparty na sprawdzonej platformie bestsellera AW139 przy niezwykle przystępnym koszcie, biorąc także pod uwagę cały jego cykl życia. Proponowany przez Leonardo program to więcej niż zakup, to inwestycja dla Polski z bardzo wysoką stopą zwrotu. inwestycji.- Ogłoszony przez MON program Perkoz zakłada zakup dwóch eskadr śmigłowców, co daje szansę uruchomienia całej produkcji w zakładach PZL-Świdnik. Nowy polski wariant śmigłowca może być później eksportowany jako produkt lokalny, włączywszy w to programy G2G – czyli transakcje międzyrządowe.- Śmigłowiec bojowy, mimo że program Kruk został zamrożony, to drugi ważny temat. Propozycja koncernu Leonardo jest w pewnym zakresie podobna do tej zaproponowanej w ramach nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego opartego na konstrukcji śmigłowca AW139. Leonardo proponuje Polsce aktywne przystąpienie do projektu nowego śmigłowca bojowego AW249, który ma trafić do Włoskich Sił Zbrojnych w 2025 r., zastępując maszyny AW129 Mangusta.Im wcześniej Polska dołączy do tego projektu, tym większy będzie miała na niego wpływ, a tym samym odniesie większe korzyści gospodarcze i finansowe. Nowy śmigłowiec bojowy w polskim wariancie byłby produkowany w PZL-Świdnik. Skorzystałby na tym polski przemysł obronny, ponieważ śmigłowce bojowe to technologicznie najbardziej zaawansowane maszyny, a zatem transfer technologii oraz know-how jest nie do przecenienia z punktu widzenia suwerenności militarnej.- W PZL-Świdnik mogą powstać dwie linie produkcyjne: śmigłowca wielozadaniowego w oparciu o sprawdzoną platformę AW139, w projektowaniu którego wcześniej uczestniczył PZL-Świdnik, oraz śmigłowca bojowego, a więc najbardziej zaawansowanego technologicznie wiropłata AW249.Nowy AW249, jako priorytet dla Włoskich Sił Zbrojnych, ma być gotowy do 2025 r. Uczestnictwo w tym projekcie pozwoliłoby Polsce pozostać w awangardzie technologii wiropłatowych i być graczem pierwszoligowym, także ze względu na stopień złożoności śmigłowca bojowego.Wybór gotowego rozwiązania oznaczałby, że cały budżet zostanie wydany na zakup już istniejących zasobów. Zapewniłoby to większe bezpieczeństwo narodowe i suwerenność, także w zakresie własności intelektualnej.