Marines mają już 246 lat. Teraz wracają do swoich początków

W 2021 r. przypadła 246. rocznica powstania Korpusu Piechoty Morskiej. Marines zapisali się w historii USA ogromną odwagą i patriotyzmem. Wysoko mobilny, dobrze wyszkolony i gotowy do wykonania różnorodnych zadań US Marine Corps pozostaje nadal ważnym elementem militarnym w polityce bezpieczeństwa USA. Jaki ma to związek z Polską?

Mobilność, manewrowość i niezawodność

Wsparcie ogniowe i powietrzne

Integracja z pociskami

Marines przyszłości już dziś

Zwiększą się też możliwości korpusu do wykonania precyzyjnych uderzeń. Więcej będzie bezzałogowców, systemów uzbrojenia wykorzystujących sztuczną inteligencję, m.in. inteligentne pociski, jak również nowoczesnych systemów łączności, zwiększających świadomość sytuacyjną.Głównymi atutami korpusu do działań zarówno z morza, jak i na lądzie jest jego mobilność, manewrowość, szybkość i niezawodność działania oraz nowoczesne uzbrojenie i wyposażenie. Piechotę morską USMC różni od innych rodzajów sił zbrojnych możliwość szybkiego przerzucania żołnierzy okrętami desantowymi.O sile korpusu decyduje przede wszystkim wyszkolenie żołnierzy, ale też ich uzbrojenie, zwłaszcza to konieczne dla wykonywania wysoce mobilnych zadań, w tym misji ekspedycyjnych na dużych odległościach - lotnictwo i śmigłowce. Jakim więc uzbrojeniem dysponują marines?Ano m.in. własnym lotnictwem, w którym służy ok. 35 tys. żołnierzy. Do dyspozycji mają np. samoloty myśliwsko-szturmowe F/A-18 Hornet (ponad 140 maszyn), samoloty pionowego startu AV-8B Harier II oraz F-35 Lightning II (ok. 90 maszyn), mogące operować z amerykańskich okrętów desantowych.Zobacz też: Rusza dronowa szarza. Armia wybiera się na rekordowe zakupy

Do tego dochodzą samoloty transportowe i pomocnicze. Z okrętów mogą także operować śmigłowce, które umożliwiają marines wykonanie szybkiego, zaskakującego ataku.Wśród nich najważniejszą rolę odgrywają maszyny wielozadaniowe V-22 Osprey, UH-1Y Venom oraz śmigłowce szturmowe AH-1Z Viper. Venomów korpus ma ponad 170, a Viperów, po ostatniej dostawie 10 maszyn, będzie ponad 200.- Marines są formacją morską. Desantujące z okrętu grupy amfibijne, aby osiągnąć wyznaczoną lokalizację, muszą mieć zapewnione wsparcie ogniowe i powietrzne - przypomina płk Vasilios E. Pappas, kierownik programu H-1 (PMA-276) w Dowództwie NAVAIR, odpowiadający za śmigłowce AH-1Z Viper i UH-1Y. Wcześniej był pilotem śmigłowców w korpusie.W rozmowie z Breaking Defense podkreśla, że śmigłowiec szturmowy Viper wpisuje się w oczekiwania korpusu. Od platformy wielozadaniowej Marines oczekiwali natomiast maszyny o większych możliwościach przenoszenia ładunków, większego zasięgu, a także silniejszego uzbrojenia, rażącego przeciwnika na dużych odległościach. Stąd wybór UH-1Y czy zmiennowirnikowca - Ospreya.Zarówno śmigłowce AH-1Z, jak i UH-1Y w działaniach w różnych częściach świata, warunkach terenowych i atmosferycznych, wielokrotnie potwierdziły, że spełniają pokładane w nich wymagania.Zobacz też: F-35 na polskim niebie nie w tym roku. Producent walczy z kosztami

Możliwość korzystania z obu śmigłowców daje dużą elastyczność operowania, ale i serwisu. Koszty utrzymania UH-1Y i AH-1Z mają być ważnym atutem, wynikającym z faktu, że obie maszyny posiadają 85 proc. wspólnych elementów.Do ich obsługi wystarczy mniejszy zespół mechaników. Nie potrzeba też tylu pilotów, bo mogą latać zamiennie na każdej z maszyn. Obie platformy – wielozadaniowa UH-1Y i bojowa AH-1Z – mają te same systemy optoelektroniczne używane do kierowania uzbrojeniem, przykładowo pociskami Hellfire.Dobiegają też końca prace nad integrowaniem AH-1Z z pociskami JAGM. Na obydwu platformach trwa integracja systemu Link 16, który zwiększy świadomość sytuacyjną pilotów oraz zdolności do współpracy z platformami bezzałogowymi, jak i innymi uczestnikami pola walki.Śmigłowce te (osiem UH-1Y i cztery AH-1Z) jako pierwsze w Europie kupiły Czechy. Ich producent proponuje je również Polsce. Szczególnie AH-1Z Viper w programie Kruk, najbardziej aktualnym programie modernizacji śmigłowców w naszym kraju , którego celem jest wybór nowego śmigłowca bojowego dla polskich sił.- Możemy dostarczyć Polsce najbardziej zaawansowane śmigłowce, do tego opłacalne ekonomicznie - najtańsze zarówno pod względem zakupu, jak i eksploatacji, które odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa Polski i jej zobowiązaniom w ramach NATO - mówi WNP.PL Vince Tobin, wiceprezes Bell Textron.Zapewniał, że AH-1Z Viper to bardzo nowoczesna, wytrzymała platforma, mogąca wykonywać zadania bojowe w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach - zarówno podczas misji na pustyni, misji morskich, jak i w działaniach w ultra niskich temperaturach i śnieżycach, przy dużej wilgotności. Ale nie tylko możliwość posiadania takich samych śmigłowców łączy marines z polskimi żołnierzami.Zawołanie "Semper Fidelis", czyli zawsze wierny, które jest dewizą Korpusu Piechoty Morskiej, jest bliskie również Polsce... Ta łacińska sentencja zawsze towarzyszyła polskim żołnierzom. Była dewizą lotników 307. Dywizjonu Myśliwców Nocnych Lwowskich Puchaczy, jednostki lotniczej Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.Piloci dywizjonu walczyli dzielnie w Bitwie o Anglię, wykonywali loty nękające nad Norwegią, osłaniali desant pod Arnhem w ramach operacji Market Garden oraz walczyli do końca II wojny nad Niemcami.W ramach symulacji, gier wojennych i ćwiczeń w terenie, Marine Corps zbiera dane i nadal koncentruje się na modernizacji do nowych wyzwań w takich obszarach, jak precyzyjne strzelanie dalekiego zasięgu, logistyka, łączność, nawigacja oraz system zarządzania polem walki C5ISRT, obejmujący dowodzenie, kontrolę, łączność, komputery, wywiad i rozpoznanie.Gen. David Berger omawiając nową doktrynę Marines podkreśla, że duża część zadań, zwłaszcza tych związanych z rozpoznaniem, przerzucona zostanie na systemy bezzałogowe, zarówno powietrzne, jak i lądowe.Większą rolę odgrywać będą systemy łączności, do których zostaną włączeni pojedynczy żołnierze, co poszerzy ich znajomość środowiska walki.Ponadto US Marine Corps ma w planach pozyskanie systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję i technologie chmurowe oraz przeciwokrętowych pocisków kierowanych na nośnikach lądowych, załogowych lub bezzałogowych.Czyż nie są to zadania, które powinny być uwzględniane w planach modernizacji polskiej armii?