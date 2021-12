Mariusz Błaszczak: Pierwsze bojowe strzelanie systemu Narew w 2026 roku

O wyzwaniach, z jakimi resort obrony musiał się zmierzyć w 2021 r., realizacji najważniejszych programów modernizacyjnych Narew i Miecznik, nowej Koncepcji Strategicznej NATO, a także do czego wojsku polskiemu potrzebne są fregaty i czołgi Abrams, WNP.PL rozmawia z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej.

Realizacja tego programu stanowi nie tylko milowy krok w budowie wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Polski, ale ma również na celu dalszy rozwój polskiego potencjału przemysłowego w tym obszarze. Warto podkreślić, że polski przemysł obronny będzie nie tylko odpowiedzialny za wykonanie i dostarczenie szeregu elementów systemu, ale również za ich integrację i zarządzanie projektem.Ponadto okres realizacji oraz wielkość zamówienia pozwolą zapewnić stabilny rozwój polskich podmiotów zaangażowanych w realizację programu. W ramach programu polskie firmy dostarczą do Sił Zbrojnych RP pojazdy specjalne, kabiny operacyjne i kabiny kierowania walką.Także mobilne węzły łączności, sensory optoelektroniczne, rakiety wraz z wyrzutniami, samochody transportowo-załadowcze, pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz - opracowywane obecnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - radary kierowania ogniem, wstępnego wykrywania celów czy pasywnej lokacji.W przypadku systemu efektora, czyli pocisków rakietowych, przewidywane jest pozyskanie licencji od partnera zagranicznego, umożliwiającej produkcję i rozwój rakiety przez Konsorcjum PGZ-Narew.- Decyzję o uruchomieniu programu Miecznik należy rozpatrywać jako przełomową zarówno w wymiarze militarnym, jak i gospodarczym, ponieważ budowa fregat znacząco wzmocni zdolności operacyjne Marynarki Wojennej RP, a także stwarza bezprecedensową szansę dla sektora stoczniowego oraz setek podmiotów uczestniczących w projekcie.Bez wątpienia te okręty zwiększą potencjał obronny Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO. Fregaty Miecznik pozwolą na realizację szerokiego spektrum zadań na morzu, w tym w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury energetycznej.- Będą przeznaczone do prowadzenia obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz morskich i portów, a także będą posiadały zdolności w zakresie zwalczania celów nawodnych, podwodnych i lądowych w strefie brzegowej oraz do prowadzenia morskiej - indywidualnej i zespołowej - obrony powietrznej.- Nie rezygnujemy z programu Orka dla Marynarki Wojennej. Dlatego też w Planie Modernizacji Technicznej utrzymywane są odpowiednie środki finansowe dla zadania pozyskania okrętów podwodnych nowego typu.- Plany modernizacyjne, w tym planowane nabycie czołgów Abrams, należy postrzegać całościowo - wszystkie projekty i plany wzmocnienia sił zbrojnych stanowią łącznie wysiłek podejmowany przez resort obrony narodowej dla wzmocnienia zdolności obronnych przede wszystkim na poziomie narodowym.Planujemy pozyskanie 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3, począwszy od 2022 roku. Tak jak F-35 były skokiem technologicznym w Siłach Powietrznych, tak czołgi Abrams będą epokową zmianą na lepsze w wojskach pancernych, znacząco zwiększą zdolności Wojska Polskiego. Wzmocnią również zdolności NATO w zakresie odstraszania i obrony.- Finansowanie programu zakupu czołgów Abrams spoza budżetu resortu sprawia, że pozostałe plany modernizacyjne będą mogły być realizowane zgodnie z założeniami. W obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych zrozumiała jest decyzja o szybkim przeprowadzeniu tego zakupu. Projekt, który służyć będzie bezpieczeństwu nas wszystkich.- Projekt ustawy wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom środowiska bezpieczeństwa Polski oraz kompleksowo porządkuje regulacje związane z obronnością, w tym również przepisy dotyczące służby wojskowej, w szczególności dotyczące obowiązku obrony, a także przepisy związane z programowaniem i finansowaniem Sił Zbrojnych.Ponadto zadbano o doprecyzowanie przepisów tak, aby wykluczyć wszelkie niejasności. Jednocześnie projekt ustawy przewiduje nowe systemowe rozwiązania zapewniające zwiększenie rekrutacji, w tym wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.W projekcie wprowadzono szereg unormowań motywacyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania służbą wojskową. Innowacyjne narzędzie w postaci stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się w specjalnościach, które są przydatne dla Sił Zbrojnych, a które nie są objęte programem kształcenia w uczelniach wojskowych, pozwoli na poszerzenie rezerw osobowych.Zobacz też: Ostatnie w tym roku nowoczesne systemy bardzo krotkiego zasiegu już w armii Chcemy także zatrzymać w służbie najlepszych - uelastyczniamy zasady awansów oraz wprowadzamy świadczenie motywacyjne dla tych, którzy chcą zostać w służbie po 25 latach. Zależy nam na tym, żeby doświadczeni żołnierze mogli pełnić dalej służbę.Dążymy do tego, aby służba wojskowa była traktowana jako służba zdolna sprostać wszystkim aktualnym uwarunkowaniom środowiska bezpieczeństwa Polski oraz aby przyciągała najlepszych.- Ustawa zapewnia optymalne rozwiązania w zakresie potrzeb obronnych państwa uwzględniających zmieniające się warunki bezpieczeństwa, potrzeby Sił Zbrojnych i realne scenariusze działań, a także sytuację demograficzną.Co istotne, wprowadzono mechanizmy zapewniające większą elastyczność w zakresie realizacji wydatków obronnych, a także zasobów osobowych adekwatnie do potrzeb obronnych.Nowe przepisy dostosowują także obszar realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa do zmieniających się potrzeb i możliwości przemysłu obronnego.- Kluczowym tegorocznym wydarzeniem był czerwcowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W deklaracji ze szczytu wszystkie państwa członkowskie NATO potwierdziły jednoznacznie zapisy 5. art. Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o sojuszniczej solidarności i kolektywnej obronie każdego z członków Sojuszu, a także - podkreśliły siłę więzi transatlantyckiej.Potwierdzono także kontynuację wzmacniania postawy odstraszania i obrony, w tym poprzez implementację dwóch nowych sojuszniczych koncepcji wojskowych, wzmacnianie planowania wyprzedzającego oraz modernizację struktury sił NATO, w tym poprzez podnoszenie gotowości sił.Wszystkie te elementy mają niezwykle istotne znaczenie dla zdolności NATO do zapewniania bezpieczeństwa Polsce i flance wschodniej Sojuszu. Równie ważny będzie dla Polski proces tworzenia nowej Koncepcji Strategicznej NATO. Ta decyzja również zapadła podczas tegorocznego szczytu.- Prace nad jej aktualizacją dopiero się rozpoczynają, ale na pewno znajdą się tam najważniejsze z punktu widzenia Polski zapisy dotyczące zasadności obrony kolektywnej oraz potrzeby adaptacji wojskowej Sojuszu do obecnego środowiska bezpieczeństwa.W kontekście wojskowej współpracy zagranicznej, systematycznie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie stałej obecności wojsk sojuszniczych na terenie Polski.Inwestujemy w infrastrukturę Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie oraz Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu; aktywnie współpracujemy z partnerami w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.Z sukcesem przeprowadzamy ćwiczenia sojusznicze z udziałem wielotysięcznych grup żołnierzy. Spełniamy również nasze zobowiązania wynikające z członkostwa w Sojuszu, przeznaczając na stałe ponad 2 proc. PKB Polski na wydatki obronne. W następnych latach planowane są kolejne wzrosty tych wydatków, docelowo aż do poziomu 2,5 proc. PKB.- W ramach dwustronnej współpracy zagranicznej do szczególnie ważnych kierunków działania w stosunkach dwustronnych zaliczyć należy relacje z USA, ale też z Wielką Brytanią, Francją, Włochami, państwami bałtyckimi, Rumunią, Węgrami oraz Turcją.Byliśmy także aktywni we wspieraniu starań Ukrainy, Gruzji i Mołdawii na drodze do integracji euroatlantyckiej. Warto pamiętać, że Wojsko Polskie od lat aktywnie uczestniczy w misjach i operacjach międzynarodowych.W roku 2021 w działaniach poza granicami kraju uczestniczyło 13 kontyngentów, m.in. w misji Dostosowanych Środków Bezpieczeństwa NATO dla Turcji czy PKW w Libanie.W tym roku polscy żołnierze po raz dziesiąty uczestniczyli w misji Baltic Air Policing dla Państw Bałtyckich oraz po raz pierwszy w misji Air Policing w Islandii.- W kończącym się roku pracowaliśmy nad dwoma pierwszymi z serii porozumień wykonawczych do umowy o wzmocnionej współpracy obronnej: w zakresie infrastruktury i wsparcia logistycznego. Pierwsze porozumienie podpisano latem br., natomiast drugie z nich planujemy podpisać niebawem.Obydwa porozumienia mają ogromne znaczenie dla praktycznej implementacji postanowień umowy, dlatego ich przyjęcie jest znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia warunków dla trwałego wzmacniania amerykańskiej wojskowej obecności na terytorium Polski.Ponadto, prowadziliśmy sukcesywne prace nad zapewnieniem wojskom amerykańskim właściwej infrastruktury. Inwestycje infrastrukturalne mają stworzyć zdolności do przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia nie tylko wojsk USA, ale także - jeśli zaistnieje taka potrzeba - z pozostałych państw sojuszniczych.Przypomnę, że w ramach wspomnianej umowy Polska zobowiązała się do realizacji 114 projektów inwestycyjnych w 11 lokalizacjach.- W tym roku rozpoczęto realizację pierwszych 20 zadań inwestycyjnych. W 2022 r. rozpoczniemy kolejne 20 inwestycji, a w odniesieniu do 10 zadań zamierzamy przystąpić do realizacji robót budowlanych.Co równie istotne, jesienią br. pełną gotowość operacyjną osiągnęło Wysunięte Dowództwo Piątego Korpusu Wojsk Lądowych USA zlokalizowane w Poznaniu.Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.W intensywnym dialogu polityczno-wojskowym zabiegaliśmy - i nadal będziemy to robić - o dalsze wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce, w tym w ramach grupy bojowej NATO dowodzonej przez USA, czy ćwiczeń wojskowych, takich jak przyszłoroczny Defender Europe 22.Obecność sił sojuszniczych w Polsce i naszym regionie, w tym zwłaszcza amerykańskich, będzie kontynuowana. Ma ona istotne znaczenie dla wiarygodności i efektywności postawy odstraszania i obrony NATO wobec zagrożeń z kierunku wschodniego.Obecna sytuacja bezpieczeństwa w pobliżu granic RP - w tym atak hybrydowy reżimu białoruskiego ze wsparciem Moskwy, a także koncentracja sił rosyjskich wzdłuż granic Ukrainy - w jeszcze większym stopniu potwierdza duże znaczenie obecności sojuszniczej w Polsce dla bezpieczeństwa naszego kraju i regionu.