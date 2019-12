Mariusz Błaszczak podsumowuje rok Sił Zbrojnych RP

Minister obrony narodowej odpowiada na pytania WNP.PL dotyczące obronności naszego kraju w 2019 roku i przedstawia prognozy na kolejne lata.

Rekordowa kwota 185 mld zł na modernizację

Marynarka Wojenna i kupno F-35

Międzynarodowy sprawdzian zdali również polscy lotnicy, którzy od stycznia 2019 r. przez 4 kolejne miesiące strzegli nieba krajów bałtyckich w ramach dyżuru misji PKW Orlik. W ramach kolejnej 52 już zmiany tej misji NATO od 15 grudnia 2019 r. cztery myśliwce F-16 oraz 150 żołnierzy Sił Powietrznych RP ma patrolować i chronić przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. Polscy żołnierze są też wciąż obecni w Afganistanie oraz na innych sojuszniczych misjach.W 2019 r. MON koncentrował się na kilku obszarach, mających trwale i efektywnie zwiększać zdolności obronne państwa, m.in. na dalszej modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz na realizacji newralgicznych programów, które w sposób zasadniczy będą wpływały na zdolności operacyjne polskiej armii.Kontynuowano formowanie nowej, 18. Dywizji Zmechanizowanej, powołanej w ramach wzmocnienia wschodniej flanki, która ma spełniać w przyszłości wszystkie standardy NATO i być gotowa do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Trwał też dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej.MON podkreśla po raz kolejny, że nie rezygnuje z żadnego programu modernizacji. Kontynuuje też prace nad stworzeniem Agencji Uzbrojenia, która ma poprawić skuteczność pozyskiwania wyposażenia dla Sił Zbrojnych RP.- Pierwszoplanową rolę w tym obszarze odgrywa zwiększenie nakładów budżetowych na obronność, zakładających osiągnięcie pułapu finansowania na poziomie 2,5 proc. PKB w 2030 r., co gwarantuje ustawa przyjęta w 2017 roku - wyjaśnia minister.- Już w tej chwili przeznaczamy 2 proc. PKB na obronność i należymy do wąskiej grupy państw w NATO, które wywiązują się z tego obowiązku. Nasi sojusznicy to dostrzegają i doceniają - podkreśla Mariusz Błaszczak.Jednym z priorytetów ministra obrony narodowej jest wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, o ile to możliwe - wyprodukowany w Polsce.- Realizacja tego zadania wyraża się w istotnym wzroście środków z 4 mld do blisko 7 mld złotych zainwestowanych w polskich zakładach zbrojeniowych w bieżącym roku - podkreśla.Zobacz także: Marynarze dostali nowy okręt, a z nim kolejne problemy

- Wśród zakupów, które spełniają wysokie kryteria i zapewniają skok generacyjny dla polskich żołnierzy, są: moduły Rak, śmigłowce S-70i Black Hawk, śmigłowce AW101 Merlin. Polskie zakłady zbrojeniowe uczestniczą jako offsetobiorcy w realizacjach programów budujących zupełnie nowe zdolności Wojska Polskiego, jak program Wisła - wylicza realizowane już umowy.Minister zaznacza, że istniejący potencjał polskiej zbrojeniówki jest systematycznie rozwijany. Dzięki decyzji o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej podległe zakłady będą mogły rozszerzyć ofertę o nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii.- W dalszym ciągu będą kontynuowane wieloletnie programy modernizacyjne, których skuteczną realizację umożliwi wydłużona perspektywa planistyczna z 10 do 15 lat - twierdzi i zapewnia, że modernizacja techniczna będzie przebiegać zgodnie z założeniami planu, który opiewa na rekordową sumę 185 mld zł.- Kluczowym zadaniem jest przywrócenie zdolności bojowych Marynarce Wojennej. Stąd trwający program Orka i decyzja o zapewnieniu zdolności pomostowej na czas realizacji tego zadania - podkreśla.- Marynarka Wojenna odebrała w listopadzie 2019 r. nowoczesną korwetę patrolową ORP Ślązak, dysponuje niszczycielem min ORP Kormoran i ORP Orkan, a kolejne dwie jednostki tego typu wejdą do służby w 2021 roku - deklaruje.Zapewnia, że w perspektywie najbliższych lat priorytetowo będą traktowane programy dotyczące pozyskania samolotów F-35, systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, bojowego wozu pływającego dla piechoty Borsuk, nowoczesnych systemów łączności Rosomak BMS.Jest też przekonany, że w styczniu 2020 r. sfinalizowane zostaną negocjacje związane z kupnem F-35. - To są samoloty najnowocześniejsze na świecie, które dadzą przewagę polskim siłom lotniczym nad ewentualnymi wojskami nieprzyjacielskimi, a więc to jest niewątpliwie ważny element budujący bezpieczeństwo naszej ojczyzny - zapewnia minister.