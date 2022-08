Mariusz Błaszczak: wsparcie ze strony Niemiec ma charakter symboliczny

Nie czekamy na to, czy nasi sojusznicy w końcu zdecydują się nam przekazać 20 czołgów Leopard, czy nie. Wsparcie ze strony Niemiec ma charakter symboliczny – zaznaczył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do modernizacji Wojska Polskiego.

Mariusz Błaszczak mówił, że aby odstraszyć Rosję od planów odbudowy imperium, zbroimy Wojsko Polskie, rozwijamy liczebnie WP i również zacieśniamy relacje w ramach NATO.

Odnosząc się do umowy z PZL Świdnik na dostarczenie śmigłowców AW-149 dla polskiej armii Mariusz Błaszczak zaznaczył, że zależy mu też na wykorzystywaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zapytany o modernizację śmigłowców W-3 Sokół, na którą liczy PZL-Świdnik, odpowiedział, że Sokoły będą modernizowane; to też jest element naszej umowy.

W opublikowanym w poniedziałek w Radiu Lublin wywiadzie wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do wojny na Ukrainie.

- Jesteśmy pod wrażeniem postawy Ukraińców. Rzeczywiście bronią swojej niepodległości - powiedział.

- Nam zależy na tym, żebyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z Rosją, więc dlatego wspieramy Ukrainę - podkreślił wicepremier.

Odstraszyć Rosję

Dodał, że aby "odstraszyć Rosję od planów odbudowy imperium, zbroimy Wojsko Polskie, rozwijamy liczebnie WP i również zacieśniamy relacje w ramach NATO". W tym kontekście przypomniał, że od 2015 roku, polski rząd buduje silne Wojsko Polskie.

- Jestem przekonany, że to będzie skutkowało tym, że agresor na nas nie napadnie, dlatego że będziemy silni, mocno osadzeni w relacjach sojuszniczych NATO-wskich i dlatego, że polskie społeczeństwo, polski naród świadomy tych wyzwań, będzie stał murem za polskim mundurem - wyraził nadzieję Błaszczak.

Stracona cierpliwość

Nawiązał również do umów na dostawy czołgów i armatohaubic z Korei Południowej czy amerykańskich czołgów Abrams dla polskiej armii. W tym kontekście poruszył też kwestię czołgów Leopard, które Polska miała otrzymać od Niemców w zamian za przekazanie maszyn T-72 Ukrainie.

- Nie czekamy na to, czy nasi sojusznicy - myślę tu głównie o Niemcach - zdecydują się w końcu nam przekazać te 20 czołgów Leopard, czy nie. Mówię to z przekąsem dlatego, że wsparcie ze strony Niemiec ma charakter symboliczny - powiedział Błaszczak.

Przemysł lotniczy

Odnosząc się do umowy z PZL Świdnik na dostarczenie śmigłowców AW-149 dla polskiej armii zaznaczył, że zależy mu też na wykorzystywaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego.

- PZL Świdnik to są bardzo dobre zakłady z tradycjami; to są świetni ludzie, którzy potrafią budować wspaniałe śmigłowce. Dlatego zamówiliśmy 32 śmigłowce AW-149 w Świdniku. Pierwsze egzemplarze w przyszłym roku trafią do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - poinformował wicepremier.

Zapytany o modernizację śmigłowców W-3 Sokół, na którą liczy PZL-Świdnik, odpowiedział, że "Sokoły będą modernizowane; to też jest element naszej umowy. Z tym że mamy świadomość, że przyszłość zarówno Świdnika, jak i Wojska polskiego to nowe konstrukcje, a "Sokół jest konstrukcją, która ma już swoje lata, ale oczywiście utrzymujemy te śmigłowce w służbie tak długo, jak to będzie możliwe, a zamówienie na AW-149 to szansa dla Świdnika, żeby w przyszłości również konstruował nowoczesne śmigłowce i w ramach koncernu Leonardo PZL-Świdnik odgrywał znaczącą rolę" - podkreślił Mariusz Błaszczak.