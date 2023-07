Marszałek Sejmu: dziś bez żołnierzy WOT trudno sobie wyobrazić codzienne życie

Dziś bez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej trudno sobie wyobrazić codzienne życie, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas uroczystości ws. utworzenia bazy szkoleniowo-ćwiczeniowy dla Sił Zbrojnych RP.

W poniedziałek w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej marszałek Sejmu i minister obrony Mariusz Błaszczak uczestniczą w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia w Legnicy bazy szkoleniowo-ćwiczeniowej dla 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Marszałek Witek przypomniała, że przed laty Legnica nazywana była "małą Moskwą". "Tutaj przez lata stacjonowały wojska sowieckie" - dodała. "Dziś, nareszcie, w Legnicy będą wojska polskie, z czego się ogromnie cieszymy, bo dla Legnicy i dla naszego regionu to jest wielka nobilitacja" - podkreśliła.

"Dziś bez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej trudno sobie wyobrazić codzienne życie, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo" - mówiła marszałek. "My do bezpieczeństwa przywiązujemy ogromną wagę, a dziś w sposób szczególny" - dodała i wymieniała szereg działań WOT, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa m.in. podczas pandemii COVID-19 czy przy granicy polsko-białoruskiej.

Marszałek Witek wyraziła nadzieję, że dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu będziemy czuć się bezpiecznie w regionie, a szef MON będzie zachęcał żołnierzy WOT do wstąpienia do Wojska Polskiego. "Mam nadzieję, że zasilicie polskie Siły Zbrojne" - mówiła do zgromadzonych na uroczystości.