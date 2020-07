Marynarka Wojenna potężna w deklaracjach. Gorzej z modernizacją i okrętami

Na kilkanaście dni przed świętem Marynarki Wojennej RP, podczas ćwiczeń Anakonda-20 prezydent Andrzej Duda, deklarując potrzebę jej odbudowy, zapowiedział projekt ustawy gwarantującej pieniądze, które co roku będą trafiały na modernizację. Problem w tym, że samymi obietnicami marynarki nie da się odbudować.

Nie holowniki decydują o wartości operacyjnej

PGZ Stoczni Wojennej grozi likwidacja

Ochrona statków handlowych

Za to plany modernizacji technicznej, jeśli chodzi o Marynarkę Wojenną (zarówno na lata 2017-2026, jak i najnowsze, na lata 2021-2035) są ambitne. Prócz kontynuacji programu Kormoran 2, są tam też takie programy, jak Miecznik oraz Orka. Wojsko Polskie chce także pozyskać 6 lekkich okrętów rakietowych w polskich stoczniach, w ramach programu Murena.Wciąż jednak nie wiadomo, jakie okręty chce pozyskać wojsko dla Miecznika. Mówi się o fregatach wielozadaniowych, ale aktualny program modernizacji MW ich nie przewiduje.W programie Orka, zamiast zakupu nowych okrętów podwodnych, które - według deklaracji byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza miały być uzbrojone w rakiety manewrujące - zakłada się obecnie rozwiązanie pomostowe (czyli pozyskanie 2 używanych okrętów podwodnych), które też się ślimaczy.Niewątpliwym sukcesem było natomiast wodowanie w 2019 r. okrętu ORP Albatros, który jest bliźniakiem zwodowanego w 2015 roku niszczyciela min ORP Kormoran. To wizytówki polskiej marynarki.- To szczytowe osiągnięcie polskiego przemysłu stoczniowego w kwestii projektów dla Marynarki Wojennej RP - uważa Marcin Ryngwelski, prezes Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A, która zbudowała te okręty.Położono stępkę pod trzecią jednostkę tego typu. Również w 2019 r. przekazano MW patrolowiec ORP Ślązak. Trwają też prace w programie Holownik. Dwa takie okręty, H-11 Bolko i H-1 Gniewko, weszły już do służby.Zdaniem analityków to jednak nie nowe holowniki czy niszczyciel min decydują o wartości operacyjnej MW. Do tego konieczne jest pozyskanie okrętu zdolnego do wykonania pełnego spektrum zwalczania zagrożeń na morzu.Do budowy, modernizacji i remontów okrętów PGZ zakupiło - za 300 mln zł - będącą w upadłości Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie nie jest jednak realizowany żaden program budowy nowych, najważniejszych dla marynarki okrętów.Gorzej: z powodu ograniczeń w gospodarce wojsko już zrezygnowało z zakupu sześciu lekkich okrętów rakietowych w programie Murena oraz z modernizacji małych okrętów rakietowych projektu 660 Orkan.PGZ Stoczni Wojennej, która miała być „perłą w koronie” zapowiedzianych przez PiS inwestycji w morską obronność w postaci programu budowy okrętów podwodnych typu Orka, grozi likwidacja.Tak twierdzą związkowcy NSZZ Solidarność PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w apelu do najwyższych osób w państwie odpowiedzialnych za przemysł. Przyczyną ma być drastyczne okrojenie planowanych wcześniej przez wojsko projektów.Wprawdzie MON wycofał się z unieważnienia podpisanej umowy na budowę okrętu Ratownik, jednak modernizacji Orkanów nie będzie. Wstrzymano też budowę nowych bojowych okrętów nawodnych w programie Miecznik oraz budowę patrolowców w programie Czapla.Co więcej, budowę patrolowca dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej powierzono stoczni francuskiej, co stoczniowcy określili jako niezrozumiałe. Oferta PGZ SW była o 36 mln zł droższa. Kontrakt wartości 111 mln zł dostała francuska spółka Socarenam z Boulogne sur Mer.- Przykry jest fakt, że za granicą zamówiona ma zostać jednostka, którą bez większych problemów mogłyby wybudować stocznie polskie, w których powstają obecnie jednostki podobnych gabarytów jak niszczyciele min Kormoran, a nawet większe, jak patrolowiec Ślązak - przypomina Mirosław Kamieński, przewodniczący stoczniowej Solidarności.Zobacz także: Zwrot w programie Mustang. Fordy Ranger zastąpią wysłużone Honkery

Także prezes Ryngwelski jest przekonany, że praktycznie wszystkie okręty nawodne można byłoby zbudować w Polsce, powierzając kontrakty poszczególnym wykonawcom lub konsorcjom.Dlatego dyskusja nad przyszłością Marynarki Wojennej RP, jak i deklaracjami złożonymi w czasie kampanii wyborczej na prezydenta, z pewnością długo jeszcze nie umilknie. Nadal bowiem nie wiadomo, jak potoczy się modernizacja polskich sił morskich.Umacnia się za to wrażenie, że Marynarka Wojenna RP jest wciąż postrzegana jako bardzo kosztowny problem, którego wszyscy chcieliby się pozbyć jak najmniejszym kosztem...Okręty są wyjątkowo drogim zakupem. To jednak marynarka wojenna dla każdego kraju morskiego pozostaje gwarantem bezpieczeństwa w wielu obszarach - nie tylko w czasie wojny. Służy również dla ochrony statków przewożących towary, które kupujemy, w tym ropę czy gaz.