Maskpol dostarczy wojsku 50 tys. hełmów

Zamówienie na 50 tys. hełmów firmy Maskpol zostanie zrealizowane w latach 2020-23 – poinformowała w piątek Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol. Pierwsze hełmy trafią do jednostek jeszcze w tym roku.

Hełm kompozytowy HP-05 to najnowszy produkt tego typu w ofercie spółki Maskpol, opracowany na potrzeby wojska, policji i innych formacji mundurowych.

Dzięki wysokiemu podcięciu hełm pozwala na lepszą współpracę z akcesoriami takimi jak ochronniki słuchu, maska ochronna, oświetlenie taktyczne, kamera czy gogle noktowizyjne.

Cechą wyróżniającą hełm jest także powłoka czerepu, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Masa kompletnego hełmu dla największego rozmiaru wynosi niespełna 1600 g.

Wojska Obrony Terytorialnej, które są gestorem tego typu sprzętu w siłach zbrojnych, przekazały, że wartość umowy wynosi 94,5 mln zł, a pierwsze hełmy trafią do jednostek wojskowych w lipcu bieżącego roku.



"Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zamówienie na dostawę dla Wojsk Obrony Terytorialnej 50 tys. hełmów kompozytowych produkowanych przez PSO Maskpol S.A.. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2020-2023" - poinformowała PGZ.



Hełm kompozytowy HP-05 to najnowszy produkt tego typu w ofercie spółki Maskpol, opracowany na potrzeby wojska, policji i innych formacji mundurowych. Dzięki wysokiemu podcięciu hełm pozwala na lepszą współpracę z akcesoriami takimi jak ochronniki słuchu, maska ochronna, oświetlenie taktyczne, kamera czy gogle noktowizyjne. Oprócz wysokiej wytrzymałości balistycznej, cechą wyróżniającą hełm jest także powłoka czerepu, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Masa kompletnego hełmu dla największego rozmiaru wynosi niespełna 1600 g.



"Umowa na dostawę hełmów kompozytowych stanowi kolejne potwierdzenie znakomitej współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową i Wojskami Obrony Terytorialnej. Dziękujemy za kolejny dowód zaufania do sprzętu produkowanego przez naszą Grupę" - powiedział prezes spółki Maskpol Adam Ogrodnik. Zwrócił uwagę, że firma "od wielu lat realizuje prace rozwojowe i poszerza bazę produkcyjną w obszarze ochrony balistycznej", a w bieżącym roku i kolejnych latach będę prowadzone inwestycje podnoszące kompetencje firmy tej dziedzinie.



"Osobne podziękowania kieruję do zarządu i pracowników spółki Maskpol, którzy bez zakłóceń realizują jednocześnie dostawy sprzętu ochronnego do walki z epidemią i wyposażenia dla sił zbrojnych. Zakład produkuje obecnie mundury, hełmy, odzież ochronną, maski przeciwgazowe oraz środki ochrony indywidualnej na potrzeby Wojska Polskiego oraz innych odbiorców" - dodał Ogrodnik.



Spółka Maskpol wyposażyła dotychczas WOT w elementy indywidualnego wyposażenia żołnierzy, takie jak maski przeciwgazowe MP-6, filtracyjna odzież ochronna FOO-1 oraz narzutki ochronne NO-1. "Terytorialsi" korzystają również ze sprzętu produkowanego przez inne spółki wchodzące w skład PGZ - karabinki MSMS Grot z radomskiej Fabryki Broni, karabiny wyborowe Bor z Zakładów Mechanicznych Tarnów czy sprzęt optoelektroniczny z PCO w Warszawie.



"Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji hełmów oraz wnioski wpływające do gestora z innych rodzajów sił zbrojnych, a także polskich kontyngentów wojskowych, wskazywały na konieczność pozyskania nowego typu hełmu, który spełniłby wymagania lekkiej piechoty oraz wybranych specjalności wojskowych w innych rodzajach sił zbrojnych" - oświadczyło w piątkowym stanowisku dowództwo WOT, które odpowiada za wprowadzanie do wojska tego sprzętu. Zakupu dokonano na podstawie decyzji z kwietnia 2017.