Maszyna na 144 proc. Tego potrzebuje polskie wojsko

To miał być czarny koń polskiego lotnictwa wojskowego, a opinie o tych śmigłowcach okazały się być podzielone. O zaletach Black Hawków przekonuje w rozmowie z WNP.PL Wojciech Romańczuk, pilot doświadczalny Polskich Zakładów Lotniczych Mielec.

Śmigłowiec S-70i Black Hawk został stworzony do operowania w ciężkich warunkach bojowych. W standardowej służbie nie ujawnia wszystkich swoich zalet - mówi w rozmowie z WNP.PL Wojciech Romańczuk, pilot doświadczalny Polskich Zakładów Lotniczych Mielec.

Black Hawki - obok m.in. części do samolotów F-16 - produkuje PZL Mielec, spółka należąca do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin.

Śmigłowce rodziny Black Hawk są wykorzystywane przez 30 krajów świata, także przez polską policję i siły specjalne.

Ile godzin wylatał pan już na Black Hawkach?

Wojciech Romańczuk, pilot doświadczalny Polskich Zakładów Lotniczych Mielec: To już 1200 godzin na Black Hawku. Ale na śmigłowcach można wyrobić tysiące godzin, latając z punktu A do B, a można lecieć kwadrans w ciągu dnia i wylądować mokrym i spoconym po misji. Na śmigłowcach doświadczenie jest uzależnione od jakości i trudności misji, a nie od czasu trwania lotu.

1200 godzin za sterami pozwala bardzo blisko poznać ten amerykański, choć produkowany w Polsce śmigłowiec. Jakie ma zalety?

- Ten śmigłowiec ma jedną główną cechę, dla której doskonale na nim się lata. To bardzo mocna konstrukcja. W porównaniu do innych śmigłowców, na których latam, Black Hawk ma bardzo duży margines - może nie tyle błędu, co rezerwy. O śmigłowcach, na których wcześniej latałem, można powiedzieć, że miały niewystarczającą moc silnika.

Nie było możliwości przekroczenia określonych parametrów, ograniczeniem było tylko to, ile mogę zabrać ładunku czy ludzi. Natomiast obecne nowoczesne śmigłowce mają już na tyle mocne silniki, że ograniczeniem nie są same silniki, tylko na przykład przekładnie, które nie są w stanie przenosić takich obciążeń.

W codziennych lotach możliwości Black Hawka można nie dostrzec, ale w sytuacjach kryzysowych są kluczowe

W związku z tym są ograniczenia wykorzystania takich parametrów. W większości śmigłowców granice parametrów są ustawione bardzo blisko, są też systemy wspomagające pracę pilota, które nie pozwolą ich przekroczyć, ale jednocześnie pilot musi bardzo się pilnować. Dużo czasu trzeba poświęcać na to, żeby nie zrobić tak zwanego overlimit. W śmigłowcu Black Hawk te limity są przeogromne, np. maksymalny limit mocy można przekroczyć do 144 proc. na 10 sekund.

Co to daje?

- W lotach codziennych te możliwości oczywiście zwykle nie są używane. Są za to potrzebne w sytuacjach bojowych, miejscach zapalnych, w trudnym terenie, gdzie jest potrzeba pilnej ewakuacji ludzi, żołnierzy, bo jeśli nie zostaną zabrani, to już nigdy stamtąd nie wylecą, a przy normalnych parametrach nie można byłoby ich zabrać.

Te wartości dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych na Black Hawku można przez 10 sekund przekroczyć prawie o połowę i nic się nie dzieje. Natomiast na innych śmigłowcach wygląda to tak, że gdy przekroczone zostaną określone parametry nawet o kilka procent, to lotu nie można kontynuować, musi przyjechać serwis i sprawdzić, czy nic nie zostało uszkodzone. Kosztuje to oczywiście dodatkowe pieniądze i czas. Komfort latania jest więc dla pilota niesamowity.

A jeśli porównamy to z innymi śmigłowcami?

- Trzeba to jasno powiedzieć i wszyscy chyba przyznają, że oczywiście oprócz śmigłowców szturmowych typu Apache czy transportowych Chinook, Black Hawk jest jedynym, który został wyprodukowany wyłącznie dla wojska. Jest śmigłowcem przeznaczonym do misji wojskowych, dlatego ta konstrukcja jest piekielnie mocna. Pilot nie musi się koncentrować w trakcie działań bojowych na tym, żeby delikatnie wylądować czy zwracać uwagę na parametry.

Stworzony dla wojska i do innych ekstremalnych zastosowań. Do emerytury mu daleko

Z kolei większość śmigłowców, nie oszukujmy się, jest przeznaczona na rynek komercyjny, a wojskowymi maszynami stają się ze względu na potrzebę, czyli są przekwalifikowane. Black Hawk od początku miał wysokie wymagania postawione przez armię amerykańską.

Niektórzy myśleli, że to może jest środek wieku tego śmigłowca, a tak naprawdę dopiero zaczyna on rozwój swojej kariery i to nie tylko w wojsku, bo rynek cywilny stał się teraz bardzo wymagający, między innymi z powodu zapotrzebowania na bardzo duże ładunki transportowe, gaszenie pożarów itp., z czym inne śmigłowce po prostu sobie nie radzą i dużo szybciej następuje ich zużycie.