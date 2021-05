MBDA: Proponujemy pocisk, który Polska będzie produkować u siebie

Proponujemy Polsce dla systemu obrony powietrznej Narew pocisk, który będzie mogła produkować u siebie, modyfikować go i modernizować – mówi wiceprezes ds. eksportu europejskiej grupy MBDA James Price. Przypomniał współpracę z Mesko, zwrócił uwagę na inne propozycje, w tym uzbrojenia do samolotu F-35.

Po drugie włączyliśmy firmę Mesko S.A. do naszego globalnego łańcucha dostaw komponentów, z których produkujemy Brimstone, i Mesko wytwarza teraz dla nas części do tych pocisków. Dzięki programowi Ottokar-Brzoza udział polskiego przemysłu w produkcji Brimstone'a zwiększy się znacząco. Obecnie czekamy na kolejny etap tego programu.- Tak, prowadzimy rozmowy ze stroną polską na temat kilku innych programów modernizacyjnych. Przykładem jest przyszła fregata Miecznik dla Marynarki Wojennej RP, której uzbrojenie również mógłby stanowić CAMM.Wybór naszej rakiety nie tylko dla systemu Narew, ale także i w tym programie pozwoliłby jeszcze bardziej zwiększyć zatrudnienie w przemyśle i zdolności produkcji w kraju pocisków z rodziny CAMM. Dzięki temu poszczególne rodzaje polskich sił zbrojnych zyskałyby możliwość dzielenia się zapasami rakiet.Wspólne zapasy CAMM to podejście przyjęte przez Wielką Brytanię w odniesieniu do wojsk lądowych i marynarki wojennej, pozwalające oszczędzić pieniądze i zapewnić krajowi dodatkową odporność militarną w przypadku zaistnienia poważnego konfliktu.Proponujemy również uzbrojenie dla polskich myśliwców F-35 Harpia. W ofercie mamy pełen zestaw uzbrojenia powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia zintegrowanego z F-35. Są to pociski powietrze-powietrze Meteor i ASRAAM oraz rodzina pocisków powietrze-ziemia SPEAR.Co ważne, ASRAAM może być produkowany w Polsce na tej samej linii co CAMM. Oferujemy też uzbrojenie dla szeregu innych polskich programów modernizacyjnych, takich jak naramienna wyrzutnia pocisków kierowanych Enforcer dla projektu Pustelnik; Brimstone dla kilku polskich programów, w tym niszczyciela czołgów, myśliwców i śmigłowców szturmowych. Rozmawiamy również o uczestnictwie w programie obrony powietrznej bardzo bliskiego zasięgu o kryptonimie Sona.Rozmawiał: Jakub Borowski