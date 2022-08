Media: kanadyjskie siły specjalne szkolą ukraińskich żołnierzy na Ukrainie

Żołnierze kanadyjskich sił specjalnych prowadzą szkolenia dla ukraińskich żołnierzy na Ukrainie – twierdzą kanadyjskie media. Minister obrony Kanady Anita Anand nie zaprzeczyła tym informacjom.

Telewizja Global News, która podała tę informację w weekend, powołując się na "wiele źródeł", nie podała, jakie jednostki biorą udział w szkoleniach, ze względu na ich bezpieczeństwo. Żołnierze kanadyjskich jednostek specjalnych mają też wspierać dostawy broni i sprzętu.

Anand powiedziała Global News, że "jeśli chodzi o siły specjalne i ich rozmieszczenie (…) byłoby nieostrożnością podawanie tej informacji". Wcześniej amerykański dziennik "New York Times" podawał, że na Ukrainie są żołnierze kanadyjskich jednostek specjalnych.

W miniony czwartek Anand poinformowała, że Kanada wznawia szkolenia ukraińskich żołnierzy. W tym tygodniu kanadyjski personel wojskowy ma być wysyłany do bazy w południowo-wschodniej Anglii, gdzie z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii, wspólnie z brytyjskim wojskiem, w szkoleniach weźmie udział do 255 kanadyjskich wojskowych. Będą dotyczyć m.in. obsługi broni, walki na pierwszej linii frontu, umiejętności zwiadowczych i udzielania pierwszej pomocy medycznej, "cyberwsparcia", a także prawa konfliktów zbrojnych. Według publicznej telewizji CBC w szkoleniach weźmie udział do 10 tys. ukraińskich żołnierzy.

Od 2015 r. kanadyjscy wojskowi przeszkolili na Ukrainie w ramach operacji UNIFIER ponad 33 tys. ukraińskich żołnierzy.

Z Toronto Anna Lach