Meksyk pozywa czołowych producentów broni w USA

Rząd Meksyku złożył w środę w sądzie w USA pozew cywilny przeciwko kilku amerykańskim producentom broni palnej - poinformowała agencja Reutera. Firmom zarzuca niedbałe praktyki biznesowe, które miały spowodować szkody w Meksyku - wynika z dokumentów ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju.

Pozew złożono w federalnym sądzie w Bostonie i dotyczy on m.in. przedsiębiorstw Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co. Inc. Pozywający zarzuca, że wiedziały one o praktykach biznesowych, prowadzących do nielegalnego handlu bronią w Meksyku, a w rezultacie do ogromnego rozlewu krwi w tym kraju.

Rząd meksykański oczekuje kompensacji za szkody powstałe wskutek tych rzekomo niedbałych praktyk. Ma chodzić o sumę 10 mld dolarów - poinformowały władze Meksyku w środę na konferencji prasowej.

Dla prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora walka z napływem nielegalnej broni ze Stanów Zjednoczonych jest priorytetem z powodu rekordowego wskaźnika zabójstw w tym kraju w ostatnich latach - przypomina agencja Reutera.

Sprzedaż broni w Meksyku jest surowo zabroniona i kontrolowana przez departament obrony tego kraju, niemniej tysiące sztuk broni szmuglowane są co roku z USA do Meksyku przez potężne kartele narkotykowe.