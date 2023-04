Mesko dostanie pieniądze na szkolenia pracowników

Firma zbrojeniowa Mesko i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zawarły umowy, na mocy których będą dofinansowane kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla kilkudziesięciu pracowników spółki.

Jak informuje skarżyska spółka zbrojeniowa, dzięki dofinansowaniu pracownicy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności m. in. w zakresie technik hackingu i cyberprzestępczości, obsługi podestów ruchomych, a także pozyskają uprawnienia elektroenergetyczne i spawalnicze. Ponadto będą się szkolić w zawodach pilarz i monter rusztowań.

- Mesko dba o rozwój zawodowy osób zatrudnionych w spółce poprzez m. in. organizowanie dla nich kursów i szkoleń. W firmie są wprowadzane nowoczesne technologie i procesy produkcyjne, a to rodzi konieczność podnoszenia kwalifikacji załogi. Stąd też ze szkoleń współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej skorzystają m. in. pracownicy zatrudnieni w związku z zastosowaniem w Mesko nowych procesów, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową - mówi członek zarządu firmy Marcin Ożóg.

Zbrojeniowa spółka dodaje, że umowy podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej w sprawie dofinansowania szkoleń zostały zawarte po raz pierwszy. Pierwsze osoby zaczną się szkolić w przyszłym tygodniu. Spółka zamierza aplikować po kolejne fundusze zewnętrzne na tego typu działania i już planuje kolejne przedsięwzięcia w tym zakresie.

Mesko jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka jest największym w Polsce producentem amunicji i rakiet. Najważniejszymi, mającymi strategiczne znaczenie dla polskiej armii są programy rakietowe: przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun; przeciwpancerny zestaw Spike czy przenośna przeciwpancerna rakieta krótkiego zasięgu samonaprowadzająca się na laserowe promieniowanie odbite od celu - LSR Pirat.

W strukturze akcjonariatu Mesko zdecydowanie dominuje Polska Grupa Zbrojeniowa z 88,9 proc. udziałów w kapitale zakładowym.