Mesko już produkuje amunicję dla ukraińskich czołgów

Przedstawiciele zespołów specjalistycznych Mesko oraz ukraińskiej firmy ARTeM rozpoczęli realizację podpisanej niedawno umowy na produkcję amunicji czołgowej 125 mm.

Inżynierowie zapoznali się z technologami wytwarzania tego typu amunicji stosowanymi przez obydwie spółki, a także przedstawili swoje doświadczenia w tym zakresie. Omówili również aspekty transferu technologii i łańcuchów kooperacji przy produkcji amunicji czołgowej 125 mm przeznaczonej dla ukraińskiej armii.

- Stawiamy kolejny ważny krok na drodze współpracy z naszymi ukraińskimi partnerami. Głęboko wierzymy w to, iż nasza technologia wraz z odważnym modelem biznesowym przyniosą już wkrótce wymierne efekty w postaci nowych zdolności produkcyjnych i samej amunicji, która jest potrzeba Siłom Zbrojnym Ukrainy. Nasza spółka ma wieloletnie doświadczenie w zakresie wytwarzania amunicji wielkokalibrowej, dysponuje również nowoczesnymi technologiami i przede wszystkim doświadczoną kadrą. Jest to bez wątpienia bezcenny kapitał, który wykorzystujemy w realizacji kontaktu ze stroną ukraińską. Mesko występuje w nieczęsto spotykanej w kraju roli dostawcy technologii, krytycznych komponentów i asysty technicznej. Z drugiej strony jest to oczywiście kontrakt biznesowy przynoszący spółce wymierne korzyści - mówi Przemysław Kowalczuk, członek zarządu ds. rozwoju Mesko.

Mesko współpracowało już z firmami zbrojeniowymi z Ukrainy. Spółka m.in. przekazywała ukraińskim kontrahentom amunicję małokalibrową oraz ładunki do rakiet. Na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy są systemy rakietowe Piorun.

Mesko wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest większościowym akcjonariuszem z udziałem 88,9 proc.

Mesko to największy w Polsce producent amunicji i rakiet. Najważniejszymi są wytwarzane przez spółkę programy rakietowe: przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, przeciwpancerny Skike czy przenośna przeciwpancerna rakieta krótkiego zasięgu samonaprowadzająca się na laserowe promieniowanie odbite od celu - LSR Pirat.