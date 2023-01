Mesko prezentuje swoje produkty na największych na świecie targach strzeleckich w USA

Mesko prezentuje wyroby na największych na świecie targach strzeleckich SHOT SHOW 2023, które odbywają się w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Spółka, w ramach wspólnego stoiska z Fabryką Broni „Łucznik” – Radom, wystawia amunicję małokalibrową przeznaczoną na rynek cywilny.

Udział w Targach jest dla Mesko okazją do nawiązania kontaktów handlowych

z potencjalnymi odbiorcami amunicji małokalibrowej dedykowanej dla cywilnych użytkowników.

Spółka w ramach dywersyfikacji dostaw poszukuje kolejnych nabywców swoich wyrobów.

Odbywająca się rokrocznie wystawa gromadzi zwykle około 60 tysięcy uczestników.

- Rynek amerykański jest dla nas niezwykle istotny. Mamy świadomość, że jest on bardzo wymagający, ale jednocześnie bardzo chłonny powiedział Marcin Ożóg, członek zarządu Mesko.

Dodał również, że w związku z realizowanymi inwestycjami, unowocześnianiem parku maszynowego i zwiększaniem mocy produkcyjnych, spółka poszukuje nabywców amunicji za granicą. Podjęte działania przyczynią się do zwielokrotnienia produkcji, ale również do obniżenia kosztów wytwarzania, co z kolei podniesie konkurencyjność.

W trakcie targów SHOT SHOW przewidziano spotkania i rozmowy z potencjalnymi klientami, co pozwoli na zaplanowanie ekspansji na rynku amerykańskim. Wyroby Mesko są już obecne w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku spółka przekazała Siłom Zbrojnym USA zestawy rakietowe Piorun.