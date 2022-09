Mesko wyprodukowało już 1000 Piorunów

Linię produkcyjną w Mesko opuścił 1000. Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Piorun - informuje skarżyska spółka.

Produkowany w Mesko od 2016 roku Piorun trafia nie tylko do Wojska Polskiego, ale także na rynki zagraniczne, przykładem są podpisane kontrakty z USA czy Estonią.

- Ten produkt to nie tylko prawdziwa wizytówka zakładu, ale także doskonały dowód na to, że na skuteczność zestawu wpływ ma wiele składowych na każdym etapie produkcyjnym. Za jego sukcesem stoi cała załoga: nie tylko konstruktorzy czy technolodzy, ale także specjaliści od montażu poszczególnych podzespołów czy końcowa kontrola jakości. To właśnie ich działania łączą wszystkie elementy w jedną, unikatową całość - powiedział członek zarządu Mesko ds. rozwoju Przemysław Kowalczuk.

„Wyprodukowany w tym miesiącu 1000. egzemplarz Pioruna jest dla spółki ważnym kamieniem milowym na drodze rozwoju zdolności dotyczącej produkcji rakiet. Jest to również potwierdzenie zwiększania mocy produkcyjnych, które nastąpiło w ostatnim czasie w spółce, co daje mocne podstawy i nowe możliwości do zawierania przyszłych kontraktów z partnerami z całego świata” - czytamy w komunikacie Mesko.

Produkowany w Mesko Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Piorun

PPZR Piorun to zrealizowana w latach 2010÷2015 modernizacja PPZR Grom.

Przeznaczony jest do zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i rakiet skrzydlatych. Rakieta dysponuje zapalnikiem wyposażonym w czujnik zbliżeniowy, pozwalającym razić cel w przypadku jego bliskiego minięcia. Zastosowano także dodatkowy celownik dzienny oraz termowizyjny, pozwalający operatorowi na efektywne użycie zestawu również w nocy.

Zestaw posiada nowy mechanizm startowy pozwalający na m.in. wybór: trybu pościg-spotkanie, rodzaju celu, warunków pogodowych, realizuje zapytanie swój-obcy, komunikuje się z celownikami optycznym i termowizyjnym, posiada możliwość zastosowania klucza autoryzacji.

