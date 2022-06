Mesko z kontraktem na 3,5 tys. kolejnych Piorunów

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej pozyskała od Agencji Uzbrojenia kontrakt na dostawy 3,5 tys. Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Piorun dla Sił Zbrojnych RP.

Umowa obejmuje dostawy 3,5 tys. pocisków oraz 600 mechanizmów startowych dla ppzr Piorun, wyprodukowanych w Mesko.

Zostaną one dostarczone do Sił Zbrojnych RP w nadchodzących latach. Pierwsze zestawy trafią na wyposażenie armii już w tym roku.

Lekki rakietowy pocisk przeciwlotniczy Piorun to nasz najnowszy system tego typu w polskiej armii, a też jeden z najnowocześniejszych w państwach NATO.

- Zestawy Piorun, jeden z flagowych produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to nowoczesne i co najważniejsze skuteczne pociski rakietowe z Mesko. Dostawy w znaczący sposób wzmocnią najniższą warstwę wielowarstwowego systemu obrony powietrznej naszego kraju, w którego budowę zaangażowana jest PGZ - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Podkreślił, że dzięki konsekwentnym działaniom zakłady w coraz większym stopniu mogą uczestniczyć w strategicznych projektach na rzecz modernizacji polskiej armii.

- Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, to najbardziej innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt, którego skuteczność poznaje dziś cały świat. Sukcesywnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne tak, aby w jak najkrótszym czasie odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz realizować zamówienia z krajów sojuszniczych. Na nowe tempo prac i wyzwania przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy - podkreśliła Elżbieta Śreniawska, prezes Mesko.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to naprowadzany na podczerwień pocisk, mogący skutecznie zwalczać różnego rodzaju cele powietrzne zarówno w dzień jak i w nocy w odległości do 6500 metrów na pułapie od 10 do 4 tys. metrów.

Przy jego opracowaniu, za które odpowiada spółka Mesko, zdecydowano się przede wszystkim na zwiększeniu zasięgu i pułapu wykrywania i zwalczania celów powietrznych, a także rozszerzeniu zdolności względem jego poprzednika, PPZR Grom. Oba te rozwiązania zostały sprawdzone w walce.

Lekki rakietowy pocisk przeciwlotniczy Piorun przeznaczony do zwalczania "wzrokowo obserwowalnych" celów powietrznych, to nasze najnowsze systemy tego typu w polskiej armii, a jednocześnie najnowocześniejszy system tego typu w państwach NATO.

Zwiększenie produkcji Piorunów

Pierwsze systemy trafiły do wojska w 2018 r. Zgodnie z umową podpisaną w 2016 r., wartą ponad 930 mln zł, do końca 2022 r. wojsko powinno dostać 420 mechanizmów startowych oraz 1300 rakiet.

W przyszłym roku Mesko zapowiedziało zwiększenie produkcji Piorunów do 1 tys. sztuk rocznie.

Polska przekazała Pioruny Ukrainie w ramach pomocy militarnej do obrony przez lotnictwem radzieckiego agresora. Sprawdzają się bardzo dobrze. Rosjanie ze zdziwieniem odkryli, że również w nocy.

Przekazanie Piorunów Ukrainie jest pierwszym przypadkiem "eksportu" jednego z najnowszych produktów krajowego przemysłu obronnego. Mesko, wspólnie z CRW Telesystem-Mesko, pracuje nad projektem nowej rakiety Piorun 2, która wpisywałaby się w potrzeby systemu bezpośredniej obrony przeciwlotniczej walczących wojsk.

- Piorun jest doskonałą podstawą, byśmy zrobili następny krok. Na bazie tej rakiety może zostać opracowany pocisk przeciwlotniczy o zasięgu 12 km. Przeznaczamy też sporą część środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych rakiet - mówił o współpracy wojska z przemysłem Gabriel Nowina Konopka, wiceprezes Mesko.