Mewa i Przemko wodowane. Marynarka dostanie kolejne jednostki

Tegoroczny prezent gwiazdkowy Marynarka Wojenna RP dostała już na kilka dni przed świętami. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zwodowaniu 17 grudnia 2020 r. ORP Mewa, ostatniej jednostki z serii niszczycieli min w programie Kormoran II. Przed tą ceremonią wodowano również holownik H-13 Przemko. To na koniec roku powód do optymizmu nie tylko dla marynarzy.

Wzrost kosztów budowy okrętów

Modernizacja i modyfikacja

Wyceny wprowadzanych zmian

Dobra wiadomość dla stoczniowców

Kontrakt na budowę dwóch kolejnych jednostek w tym programie stocznia Shipbuilding podpisała z MON w grudniu 2017 r. Jej wartość, po uwzględnieniu wszystkich aneksów, wynosi 1,39 mld zł. Okręty budowane są przez konsorcjum, w skład którego obok stoczni, która jest liderem, wchodzą też Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna.ORP Albatros, drugi okręt z serii, został zwodowany w październiku 2019 r. i jest aktualnie na etapie wyposażania. Podczas uroczystości jego chrztu i wodowania położono jednocześnie stępkę pod trzeci niszczyciel min ORP Mewa, który został właśnie wodowany.Zgodnie z pierwszą umową z 2017 r. okręt ORP Albatros miał zostać przekazany w marcu 2021 r., a ORP Mewa, który miał początkowo być wodowany w lipcu 2020 r., do końca listopada 2021 r.Niedawno część specjalistów sugerowała, że niewykluczone, iż budowa jednostek w programie Kormoran może się opóźnić. Wzrosną też koszty budowy okrętów, co nie jest bez znaczenia dla budżetu MON. Pojawiły się opinie, że wodowanie trzeciego niszczyciela min z serii Kormoran jeszcze w tym roku nie jest takie pewne.Takie wnioski wyciągnięto po informacji Inspektoratu Uzbrojenia MON podanej w październiku 2020 r. o podpisaniu aneksu do umowy z konsorcjum firm, na którego czele stoi Remontowa Shipbuilding S.A. o modyfikacji obu okrętów. Podpisanie aneksu zwiększy też koszty budowy okrętów o 115 mln zł.Wśród najważniejszych IU wymienia zmiany systemu obserwacji technicznej, rozbudowy okrętowego zautomatyzowanego systemu wspomagania dowodzenia o nowe elementy oraz integrację z nowym systemem. Okręt ma też dostać nowe uzbrojenie.Według obowiązującego harmonogramu, zmodyfikowanego po aneksie, Albatros ma być przekazany marynarce w ostatnim kwartale 2021 r., a Mewa na początku 2022 r.Czytaj też: Mariusz Błaszczak zdecyduje o losie Miecznika

Od razu pojawiły się komentarze, że również te terminy mogą nie zostać dotrzymane. Skala dodatkowych prac modyfikacyjnych jest na tyle duża, że termin budowy obu okrętów może się po raz kolejny wydłużyć.Stocznie budujące Kormorany, PGZ i IU, uspakajały, wyjaśniając, że modyfikacje budowy wynikają z zaimplementowania zaleceń wynikających z badań kwalifikacyjnych i eksploatacyjno-wojskowych prototypowego ORP Kormoran, a ich dokonanie było uwzględnione w pierwszej umowie wykonawczej na seryjne okręty.Jak wyjaśniał WNP.PL mjr Krzysztof Płatek z Inspektoratu Uzbrojenia, zmiany wynikają z potrzeby instalacji na okręcie nowych wersji sprzętu, co jest czynnością naturalną w procesie budowy jednostek pływających. Procesom modernizacji i modyfikacji poddawane są również jednostki znajdujące się w linii.Przy tym jednym z założeń procedowanych zmian była jak najmniejsza ingerencja w harmonogram budowy okrętów. Wcześniej dokonano wyceny wprowadzanych modyfikacji oraz przeprowadzono negocjacje z wykonawcą, ze szczególnym uwzględnieniem relacji koszt-efekt.Cała ta procedura była zgłoszona do MON, zatem nic specjalnie dziwnego czy nadzwyczajnego się nie stało. Według IU jedyne, co by mogło wpłynąć na zmiany w harmonogramie budowy okrętów, to nasilająca się pandemia.Wodowanie ORP Mewa zgonie z harmonogramem daje nadzieję, że mimo ograniczeń związanych z walką z koronawirusem, stocznie Shipbuilding i PGZ Stocznia Wojenna pracują bez większych zakłóceń. I to jest optymistyczna informacja.Każde działanie, które daje marynarzom choć odrobinę optymizmu, ma pozytywne znaczenie. Wodowanie ORP Mewa uwiarygadnia deklaracje, że polska marynarka dostanie w przyszłym roku nowoczesny okręt nawodny.Poza patrolowcem Ślązak od lat nie otrzymała nowych okrętów bojowych, a dla programu Miecznik, będącego wciąż w fazie analityczno-koncepcyjnej, dopiero niedawno IU przygotował rekomendację, która trafiła na biurko szefa MON i oczekuje na decyzję.To też dobra wiadomość dla stoczniowców, zwłaszcza dla PGZ SW, której załoga obawiała się braku zamówień i zwolnień. W zatwierdzonym niedawno budżecie na rok 2021 przewidziano pieniądze na finansowanie budowy okrętów dla Kormorana.