Miał być własny proch, a wciąż go nie ma. I nie wiadomo kiedy będzie

Wciąż nie mamy własnego nowoczesnego wielobazowego prochu. Fabryka w Pionkach miała go produkować już w 2022 r. Pojawiły się informacje o kolejnych opóźnieniach w jej budowie. To utrudnia wytwarzanie nitrocelulozy i prochu dla krajowej produkcji amunicji dla wojska.

Wkrótce po tym, jak jesienią 2015 r. Antoni Macierewicz ze swoją zaufaną ekipą wkroczył do resortu obrony narodowej, obok czystki kadrowej opracował też raport o stanie polskiej armii. Jako przykład wyjątkowego absurdu wskazał brak produkcji prochu w kraju.

Minęło 8 lat, a własnego prochu jak nie mieliśmy, tak nie mamy. Mają go produkować zakłady w Pionkach. Ma to być nasz jedyny wytwórca nitrocelulozy oraz prochów wielobazowych do wytwarzania amunicji.

Na czele listy uzbrojenia i wyposażenia, które powinno być produkowane przez własny przemysł zbrojeniowy, znajduje się proch i amunicja. Problem jest poważny. Krajowy przemysł zbrojeniowy z produkcją prochu ma problemy od dziesięcioleci.

To jedna z bardziej dolegliwych zadr w naszej zbrojeniówce. Polska od wielu lat nie jest w stanie produkować samodzielnie nowoczesnego prochu. Linia do produkcji prochu w Pionkach ma już ponad 100 lat.

Proch sprowadzamy głównie z Niemiec, ale też z Czech, Słowacji, Francji, Finlandii, Szwajcarii, a nawet Kanady. Największym światowym producentem prochu są Stany Zjednoczone. W Europie zaś Niemcy.

Powstanie nowej fabryki prochu na terenie Zakładów Produkcji Specjalnej w Pionkach zapowiadała Bumar Amunicja jeszcze w 2011 r. Miała to być wspólna inwestycja ze szwajcarską spółką firmy Nitrochemie z grupy Rheinmetall. Nie wyszło.

To miało się radykalnie zmienić. W 2018 r. premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty w zakładach w Pionkach, zapowiedział budowę nowoczesnej linii technologicznej do produkcji nitrocelulozy.

Na jej budowę rząd miał przeznaczyć w ciągu najbliższych kilku lat 250-300 mln zł. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, mówił wówczas, że przywrócenie produkcji prochu w Pionkach, które będzie kosztowało ok. 400 mln zł, zajmie 3-5 lat.

W 2019 r., przed wyborami prezydenckimi, premier Morawiecki i prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisali umowę na dokapitalizowanie inwestycji w spółce Mesko, zakładów w Pionkach oraz Skarżysku-Kamiennej kwotą 400 mln zł.

Pieniądze te miały być przeznaczone na sfinansowanie projektów budowania kompetencji oraz zakup technologii niezbędnych do produkcji prochów wielobazowych, a także elementów amunicji wielkokalibrowej i artyleryjskiej oraz rakiet.

Uruchomienie produkcji nowoczesnego prochu w polskich zakładach to wciąż przyszłość

Po prawie pięciu latach od rządowych deklaracji okazuje się, że wciąż nie mamy własnej fabryki nowoczesnego prochu ani polskiej technologii jego wyrobu. Według informacji prasowych (jako pierwszy opisał sprawę Newsweek) Mesko ma problemy z realizacją kluczowych programów w zakładach w Pionkach, na które dostało znaczne dofinansowanie.

Te dwa najważniejsze dla zakładu wyzwania to Projekt 400 oraz Projekt 44,7. Ten pierwszy dotyczy uruchomienia produkcji prochów wielobazowych w Pionkach oraz projektów dotyczących amunicji i rakiet w Skarżysku-Kamiennej. Drugi zakłada zakup niezbędnych maszyn, zwiększenie kompetencji technologicznych oraz mocy produkcyjnych.

Realizacja tych programów ma objąć budowę i wyposażenie w maszyny nowo powstałych hal w Pionkach i Skarżysku. Łącznie projekt przewiduje budowę lub modernizację 21 obiektów w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej oraz zakup 1150 maszyn i urządzeń.

Problem w tym, że uruchomienie produkcji nowoczesnego prochu w zakładach to wciąż przyszłość. Elżbieta Śreniawska, prezes spółki Mesko, zapowiadała, że zakończenie inwestycji nastąpi najpóźniej w 2024 r.

Kupowanie przez Polskę prochu do amunicji za granicą to żenada

Dziś specjaliści nie mają pewności, co do tego, czy stanie się to jeszcze później, bo dopiero w 2025 r. Z wypowiedzi prezes Śreniawskiej dla zakładowej Solidarności oraz wystąpień przed załogą, do których dotarli dziennikarze, wynika, że realizacja tych programów nie przebiega tak optymistycznie, jak zakładano.

Już przed rokiem szefowa zakładów przyznała, że w ostatnich 18 miesiącach w ramach Projektu 400 wydatkowano 10 mln zł. Do tego doszło ok. 2,5 mln zł na koszty bankowe związane z utrzymaniem tych środków na rachunkach bankowych. Czyli tak naprawdę te 2,5 mln zostało zmarnowane.

Podczas spotkania z załogą Śreniawska powiedziała, że w drugim projekcie o nazwie 44,7, w którym 44 mln zł przeznaczono na zakup maszyn i zwiększenie mocy produkcyjnych, wydatkowano już ok. 32 mln zł.

Problem w tym, że maszyny i urządzenia kupione za te pieniądze stoją wciąż nieużywane, ponieważ nie ma dla nich budynków.

Budowa fabryki w Pionkach, która już w 2022 r. miała pracować pełną parą, a dopiero wówczas wjechały tam buldożery, jest wciąż w lesie. Jako przyczynę opóźnień krytycy rządzących wskazują nieudolność i upartyjnienie władz spółki oraz karuzelę kadrową. Mesko miało aż siedmiu prezesów.

Teraz krytycy rządzących wypominają, że kupowanie przez Polskę prochu do amunicji za granicą to żenada.

Niemały kraj w Europie z tysiącami wykształconych inżynierów i naukowców nie potrafi produkować prochu, wymyślonego dwa tysiące lat temu przez Chińczyków.

Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali technologię wytwarzania prochu kompozytowego

Przypomnijmy, że nie do końca jest tak, że w naszym kraju w ogóle nie produkuje się prochu. Problem polega na tym, że robimy jedynie proch czarny, tzw. jednobazowy, który przynajmniej już od dwóch setek lat nie cieszy się zainteresowaniem militarnym.

W naszym prochu nitroceluloza stanowi nawet 97 proc. składu. Prochy bardziej zaawansowane, nazywane wielobazowymi, których najważniejszym składnikiem jest wprawdzie również nitroceluloza, zawierają jej jednak znacznie mniej. Najwyżej 50-60 proc.

Zakłady w Pionkach wytwarzały nitrocelulozę przed wojną, a także po wojnie, niestety - wraz z transformacją ustrojową i zmniejszeniem armii - zbankrutowały.

Technologię do produkcji nowoczesnych prochów dla polskiego przemysłu próbowano pozyskać przy okazji negocjacji nad offsetem do umowy na zakup francuskich śmigłowców wielozadaniowych EC-752 Caracal.

Kontrakt zerwano, a tym samym z pozyskania technologii do produkcji prochu od Francuzów nic nie wyszło. Nadzieję na zmianę tej sytuacji dostaliśmy we wrześniu 2018 r.

Dowiedzieliśmy się wówczas, że naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali technologię wytwarzania prochu kompozytowego.

Zawieszono prace nad wdrożeniem prochów kompozytowych w WAT

Taki proch, jak mówił naszemu portalowi prof. Stanisław Cudziło, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii, gdzie pracowano nad tymi prochami, choć nie rozwiązuje wszystkich problemów, miał być trwalszy, bezpieczniejszy w użytkowaniu i bardziej energetyczny od prochów z dużą zawartością nitrocelulozy.

W 80 proc. składa się on z heksogenu. Ten zaś materiał wybuchowy, co nie jest bez znaczenia, produkowany jest przez polski przemysł, w bydgoskim Nitro-Chemie. Do tego mógł być wytwarzany na istniejących w Polsce instalacjach, na których produkowany jest obecnie tzw. proch jednobazowy.

Ostatecznie prace nad wdrożeniem prochów kompozytowych w WAT zostały zawieszone. Polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu brakuje technologii do produkcji prochu wielobazowego.

Bez wdawania się w szczegóły wszystko wygląda w porządku. Niemal całą amunicję nasze wojsko kupuje w rodzimych zakładach. Niestety, pełnej zdolności do samodzielnej produkcji prochu wszelkiego rodzaju nasz przemysł jak nie miał od lat, tak wciąż nie ma.

Mamy za to, według krytyków obecnych rządów, niekompetentnych ludzi we władzach w spółkach zbrojeniowych i kompletny brak nadzoru. To cena, jaką płacimy za upartyjnienie spółek skarbu państwa.