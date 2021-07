Miała być broń przyszłości, jest klapa. Zmarnowane setki milionów

United States Navy - marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przerywa prace nad morskim działem elektromagnetycznym (railgun). Środki mają być przesunięte na badania nad bronią zaawansowaną technologicznie, m.in. hipersoniczną - podaje military.com.

Trwający od 2005 roku program miał doprowadzić do opracowania broni, która zamiast prochu czy napędu rakietowego, do wystrzeliwania pocisków wykorzystuje pole magnetyczne.



„Biorąc pod uwagę ograniczenia podatkowe czy perspektywy przed innymi koncepcjami uzbrojenia, marynarka wojenna postanowiła wstrzymać badania i rozwój morskim działem elektromagnetycznym do końca 2021 roku” - napisano w oświadczeniu.

W ciągu trwania programu na badania i rozwój działa US Navy wydała w sumie około 500 milionów dolarów.



Tym samym railgun dołączy do kosztownych, ale nigdy nie wdrożonych programów uzbrojenia, takich jak Future Combat Systems, śmigłowiec Comanche czy krążowniki nowej generacji.

Za dużo problemów