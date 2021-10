Miecznik się rozpędza. A co z rakietami?

Konsorcjum PGZ-Miecznik przedstawi 21 października więcej szczegółów dotyczących programu pozyskania systemu zarządzania walką (CMS) dla nowych fregat rakietowych, budowanych dla Marynarki Wojennej RP w programie pod kryptonimem Miecznik. A co z rakietami dla nowych okrętów?

Pierwsza z fregat, których budowę wraz z uzbrojeniem MON wyceniło na ok. 10 mld zł, powinna być zwodowana już w 2025 r. i oddana do służby w 2028 r. Druga do 2033 roku, a ostatnia nie później, niż w sierpniu 2034 r.Terminowość i tempo w tym programie ma zatem szczególne znaczenie. Inaczej polska flota wojenna „umrze ze starości". Presja czasu dotyczy nie tylko wyboru systemów zarządzania walką. W kolejce czekają kolejne ważne i kosztowne decyzje, jak wybór uzbrojenia dla fregat.Według MON okręty Miecznika mają być orężem odstraszającym ewentualnego przeciwnika. - Mają dysponować zdolnościami do obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a także środkami rażenia woda-woda - zapewnia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.Muszą być dobrze uzbrojone w systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu, jak również w pociski przeciwokrętowe oraz typu woda-ziemia.Na decyzję, jakie to będą pociski, przyjdzie nam jeszcze poczekać. W PGZ słyszymy, że jeszcze nie jest ten moment, aby ogłosić oferentów uzbrojenia dla Miecznika. Na razie temat rakiet to kwestia przyszłości. Nietrudno się jednak domyślić, że z ofertami dla Miecznika szykują się tuzy światowej produkcji rakietowej.Wiemy na pewno, że jest wśród nich firma MBDA, która proponuje rodzinę swoich sztandarowych pocisków CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Są one również w ofercie MBDA dla polskiego programu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew.- Rakiety CAMM są równie dobre w naziemnych systemach obrony powietrznej, jak i w systemach morskich. Oferujemy też Polsce głęboki transfer technologii wraz z transferem know-how - zapewniał WNP.PL Adrian Monks, dyrektor MBDA ds. sprzedaży.Swoją rakietową ofertę dla Miecznika przedstawiła również firma Rafael ADS. Proponuje pocisk SkyHunter, czyli eksportową wersję pocisku Tamir systemu Iron Dome, oferowany w mobilnej wersji lądowej. Jest on proponowany Polsce w wersji okrętowej, jako C-Dome.- System ten to atrakcyjne rozwiązanie dla Miecznika. Cele dla pocisków odpalanych z wyrzutni pionowego startu może wskazywać każdy trójwspółrzędny radar okrętowy dowolnego producenta. Wyrzutnie systemu C-Dome pasują do każdego okrętu o wyporności powyżej 2000 ton - zapewnia w rozmowie z WNP.PL Roland Steinbrecher, dyrektor działu marketingu międzynarodowego Rafaela.Rafael oferuje też morską wersję przeciwpancernego pocisku kierowanego Spike, jak i okrętowe urządzenia walki elektronicznej.Zobacz także: Patrioty jeszcze w tym roku

Co ważne, wszystkie oferowane Polsce pociski rakietowe mają licencję izraelskiego rządu na eksport do Polski wraz z transferem technologii i będą bez problemów mogły być produkowane w Polsce.Procedura zakupu uzbrojenia dla Miecznika formalnie jeszcze się nie rozpoczęła. Nie wiadomo też dokładnie, jak będzie ona wyglądała. Rafael chce zaoferować Polsce wszystkie systemy rakietowe, które ma.Rafael, który od lat współpracuje z polskim przemysłem obronnym, m.in. z firmą Mesko, która produkuje ppk Spike, szuka u nas partnerów do współpracy przy Mieczniku i prowadzi rozmowy z różnymi firmami przemysłu obronnego.- Wszystkie systemy, które oferujemy znajdują się na naszych fregatach. Są też sprawdzone w warunkach bojowych. Zawsze powtarzam, że Izrael jest, niestety, największym poligonem na świecie. Wszystko co oferujemy jest używane i przetestowane na naszym poligonie. Nie sprzedajemy nic na papierze, ale istniejące, praktycznie funkcjonujące i sprawdzone przez Izrael w boju systemy - podkreśla dyrektor Steinbrecher.Lista oferentów rakiet dla naszych fregat będzie na pewno dłuższa. Może się na niej znaleźć międzynarodowe amerykańskie konsorcjum z pociskiem ESSM Block 2, mogące zwalczać przeciwokrętowe pociski rakietowe nowej generacji.W grze najpewniej jest także Kongsberg z pociskami przeciwokrętowymi NSM (Naval Strike Missile), w które uzbrojona jest Morska Jednostka Rakietowa, jak i szwedzki Saab z pociskami przeciwokrętowymi RBS-15, które stanowią uzbrojenie okrętów typu Orkan.Wybór systemów przeciwlotniczych i przeciwokrętowych dla Miecznika nie będzie więc łatwy. Dziś najważniejsze, że po latach impasu resort obrony narodowej powrócił do projektu Miecznik. Co ważne, okręty mają budować polskie stocznie. To da pracę kilku tysiącom osób. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, korzyści odniesie Marynarka i polski przemysł. Porażka programu oznaczałaby, że polska flota wojenna w najbliższych latach rzeczywiście ległaby na dnie.