Mieczniki dla marynarki za 8 mld zł. Największy kontrakt polskiej zbrojeniówki

Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawę trzech okrętów nawodnych nowego typu dla Marynarki Wojennej RP. Fregaty, które powstaną w ramach programu Miecznik ujętego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, zostaną wybudowane w polskich stoczniach. Jest to największy w historii kontrakt skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego - jego wartość sięga około 8 mld zł.

Podpisana umowa określa ramy czasowe projektu na lata 2021-2034. Kontrakt rozłożony jest na kilka etapów. W ramach pierwszego etapu Konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami od zagranicznych poddostawców.Ten etap zostanie zakończony, gdy Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród zaoferowanych rozwiązań preferowany projekt okrętu.Drugi etap obejmie przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego na bazie pierwotnie wybranego. To tutaj rozpocznie się transfer technologii i wiedzy oraz przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji.Na tym etapie ustalone zostaną założenia budowy prototypu okrętu Miecznik wraz z ZSW - pierwszej jednostki z serii.Zobacz również: Bezzałogowe Albatrosy dla marynarki wojennej



Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z pakietami logistycznymi, obejmującymi wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów. Pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów.Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech Mieczników.