Ministerstwo przygotowało plan działań na wypadek wybuchu wojny w Polsce

MON przygotowało projekt rozporządzenia dot. organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem państwa, który tworzą m.in. prezydent, premier, ministrowie i dowódcy wojskowi. Premier ma mieć prawo włączania w system organów, które nie wchodzą w jego skład na mocy rozporządzenia.

Najważniejszymi zadaniami jest zapewnienie nieprzerwalnego zarządzania państwem, utrzymania bezpieczeństwa narodowego w tym obrony państwa oraz zapewnienie ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji, monitorowanie zagrożeń i reagowanie na nie, minimalizowanie i usuwanie skutków zagrożeń oraz monitorowanie i uzupełnianie zasobów obronnych państwa.

Projekt zawiera też przepisy dotyczące infrastruktury umożliwiającej działanie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie organom systemu odpowiednio przygotowanych stanowisk funkcjonowania, w tym stanowisk głównych i zapasowych.

Stanowiska kierowania prezydenta, premiera oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez premiera, mają stworzyć Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa; analogiczne zapasowe stanowisko utworzą - co, jak wskazano, stanowi nowość względem dotychczasowych przepisów - Zapasowe Stanowiska Kierowania Obroną Państwa.

Projekt powstał w oparciu o obowiązującą od 2022 roku ustawę o obronie Ojczyzny

Projekt powstał w oparciu o obowiązującą od 2022 roku ustawę o obronie Ojczyzny, której przepisy wskazują przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa jako jedno z zadań Rady Ministrów.

Do tej pory kwestia ta regulowana była przez rozporządzenie z 27 kwietnia 2004, ostatnio nowelizowane 20 marca 2018. W przypadku przyjęcia nowego rozporządzenia, zacznie ono obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

W myśl projektu system kierowania bezpieczeństwem państwa tworzą: prezydent, premier, ministrowie, centralne organy administracji oraz wojewodowie, kierownicy organów administracji rządowej oraz służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz "organy administracji niezespolonej, ustalone przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji".

W systemie znaleźć się mają również organy wykonawcze samorządu terytorialnego

Ponadto, w systemie znaleźć się mają również organy wykonawcze samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian, które znalazły się w proponowanych przepisach, jest umożliwienie premierowi włączania w skład systemu kierowania bezpieczeństwem państwa innych organów, które nie wchodzą w jego skład na mocy rozporządzenia.

"Obecny katalog podmiotów tworzących system kierowania nie przewiduje takiej możliwości, co uniemożliwia pełne funkcjonowanie w systemie niektórych organów, nawet przywoływanych w Konstytucji RP. Wprowadzona zmiana likwiduje problem w tym obszarze" - napisano w uzasadnieniu.

W skład systemu wejdą także organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, w tym Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, mianowany przez prezydenta na czas wojny spośród najważniejszych dowódców. Obecnie przewidziany do mianowania na to stanowisko jest generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP.

Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwalnego zarządzania państwem

Uczestniczące w systemie organy mają w związku z tym prowadzić odpowiednią politykę kadrową - w tym np. szkolenia obronne personelu, przygotowanie odpowiednich procedur oraz podziału zadań, ustalonego w niejawnych dokumentach operacyjnych.

Projekt zawiera przepisy dot. infrastruktury umożliwiającej kierowanie bezpieczeństwem państwa

"W wymaganiach koniecznych do przygotowania stanowiska kierowania, w odróżnieniu do obecnych przepisów, określono oddzielne wymagania do przygotowania głównego i zapasowego stanowiska kierowania. Istnieją bowiem zasadnicze różnice w przygotowania wymienionych typów stanowisk, które zaproponowane rozwiązanie pozwala lepiej zobrazować i ułatwić organom identyfikację potrzeb w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Główne stanowiska kierowania mają zostać przygotowane w siedzibach poszczególnych organów

Główne stanowiska kierowania mają zostać przygotowane w siedzibach poszczególnych organów. Projekt przewiduje też możliwość utworzenia rezerwowych głównych stanowisk kierowania, w nieruchomościach zarządzanych przez poszczególne organy. Stanowiska w myśl przepisów mają być przygotowane tak, by mogły utrzymać ciągłość funkcjonowania i ciągły i niezakłócony obieg informacji.

Jak wskazano w projekcie, w stanowiskach kierowania przygotowane mają być pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, a także pomieszczenia wyposażone w urządzenia, instalacje i sprzęt, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej. Główne stanowiska kierowania mają być wyposażone m.in. schrony przeciwlotnicze, ochronę indywidualną przed bronią masowego rażenia czy odpowiednie źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz wody niezależne od ogólnej infrastruktury.

Stanowiska maja być wyposażone w środki konieczne do ciągłego funkcjonowania

Ponadto stanowiska maja być wyposażone w środki konieczne do ciągłego funkcjonowania - w tym np. zaopatrzenie w paliwa i materiały eksploatacyjne, żywność i artykuły codziennego użytku, zabezpieczenie medyczne, a także osłonę kontrwywiadowczą i odpowiednie urządzenia techniczne. Poszczególne organy będą miały przygotować środki do ochrony i obrony stanowisk kierowania, w tym w obszarze cyberprzestrzeni, a także przed rozpoznaniem i obezwładnianiem radioelektronicznym.

Zapasowe stanowiska kierowania mają dodatkowo być wyposażone w ochronę zbiorową przed skażeniami, a w przypadku braku możliwości jej zapewnienia, wyposażenie w indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Ponadto, mają w nich być zapewnione środki do ochrony i obrony stanowisk kierowania przed rozpoznaniem oraz skutkami działania środków rażenia przeciwnika, w tym obezwładniania radioelektronicznego. Zapasowe stanowiska kierowania mają również posiadać warunki do obrony "stosownie do potrzeb".

Ponadto w proponowanych przepisach znalazły się regulacje dotyczące finansowania głównych i zapasowych stanowisk kierowania, a także zarządzania nimi i organizacji ich wykorzystania.