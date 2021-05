Ministrowie obrony z zadowoleniem o przystąpieniu USA, Kanady i Norwegii do PESCO

Ministrowie obrony Niemiec, Portugalii i Słowenii - grupy prezydencji w Radzie UE, a także Holandii i Rumunii oraz przedstawiciel ministerstwa obrony USA z zadowoleniem przyjęli zaproszenie USA, Kanady i Norwegii do unijnego mechanizmu współpracy obronnej PESCO.

Zaznaczyła, że UE przewidziała na MM 1 mld euro. "Chcielibyśmy, by było więcej pieniędzy na ten projekt, ale pandemia to uniemożliwiła" - dodała. Przypomniała, że nowe dowództwo NATO logistyki (Joint Support and Enabling Command) w Ulm ma w tym roku osiągnąć pełną gotowość; oraz że trwają przygotowania do utworzenia niemiecko-holenderskiego urzędu koordynującego kwestie MM."Uważamy że kraje nie należące do UE także powinny móc uczestniczyć, ponieważ ich wojska i zdolności mogą być częścią naszych wysiłków na rzecz obronności" - powiedział minister obrony Słowenii Matej Tonin. Ocenił, że MM powinna być priorytetem dla obu organizacji - UE i NATO.Zaznaczył, że pogłębienie współpracy między UE i NATO wpisuje się w plany słoweńskiej prezydencji w Radzie UE, obok których wymienił poprawę efektywności energetycznej w sektorze obronnym - zwiększenie inwestycji w "zieleńszy, mniej paliwożerny sprzęt". "Nasze wysiłki muszą uwzględniać klimat, także ze względu na odporność i lepsze przygotowanie naszych sił na wyzwania" - dodał.Pełniący obowiązki zastępcy podsekretarza obrony USA Gregory Kausner podkreślił znaczenie projektu mobilności wojsk dla bezpieczeństwa Europy i USA. Przypomniał, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r. Stany Zjednoczone podjęły działania na rzecz wzmocnienia europejskich sojuszników i skrócenia czasu potrzebnego na transgraniczny ruch. "Mobilność wojsk jest kluczowa dla wiarygodnego silnego Sojuszu" - zaznaczył.Również dyrektor departamentu polityki bezpieczeństwa Europejskiej Służby Działań zewnętrznych Paweł Herczyński podkreślał znaczenie szybkiego i bezpiecznego przerzutu wojsk.Stany Zjednoczone, Kanada i Norwegia zostały zaproszone do prowadzonego w ramach PESCO programu mobilności wojsk w środę na spotkaniu ministrów obrony państw UE w Brukseli. Stała strukturalna współpraca obronna w ramach UE została zapoczątkowana w grudniu 2017. Dotychczas UE zaakceptowała kilkadziesiąt projektów PESCO, które dotyczą m.in. cyberbezpieczeństwa, zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych i jądrowych, rozwijania zdolności na morzu, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej. Do PESCO przystąpiło 25 państw Unii: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. W PESCO nie biorą udziału Dania i Malta.