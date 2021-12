Młoda polska firma wystrzeli w przyszłym roku 60 satelitów, Branson na pokładzie

Zarzut braku innowacyjności w stosunku do polskiego przemysłu stopniowo traci uzasadnienie. Dziś nie dziwią już informacje o podboju kosmosu przez polskie firmy przestają budzić niedowierzanie. Jedną z firm ze ścisłej krajowej czołówki w tym perspektywicznym sektorze jest SatRevolution specjalizująca się w produkcji nanosatelitów.

Virgin Orbit, firma należąca do miliardera Richarda Bransona, świadczy usługi wystrzeliwania małych satelitów i dostarczania rozwiązań dla kosmosu. Ostatnia transakcja jest następstwem strategicznego partnerstwa zawiązanego pomiędzy SatRev i Virgin Orbit w czerwcu 2021 roku.



Firmy planują rozwój aplikacji biznesowych na użytek nanosatelitów. SatRev wystrzelił już z Virgin Orbit dwa satelity w ramach misji LauncherOne Tubular Bells: Part One. Dwa kolejne czekają na wystrzelenie.



- Mijający rok był dla SatRevolution bardzo dobrym rokiem pełnym wyzwań. W czerwcu umieściliśmy STORK-4 i STORK-5 Marta na niskiej orbicie okołoziemskiej. Z naszej perspektywy był to największy projekt. Na grudzień 2021 r. zaplanowaliśmy wystrzelenie STORK-3 i SteamSat-2. Wybudowaliśmy również pierwszą naziemną stację w Polsce - mówi pytany przez WNP.PL o efekty działalności firmy w 2021 r. Grzegorz Zwoliński, prezes i współzałożyciel SatRev.

Zobacz też: Kolejny eksport amunicji krążącej ożarowskiej spółki

Wskazał też najważniejsze kontrakty. To umowy na obrazowanie, na średnio i wysokorozdzielcze zdjęcia. Łącznie zamówienia obejmują 2,5 mln km kwadratowych zdjęć, a wartość kontraktów wynosi 13 mln dolarów.

Ekspansja na ziemi i na orbicie

- Jeśli chodzi o przyszły rok, planujemy również wystrzelenie 60 satelitów na orbitę oraz rozbudowę sieci grad station. Pracujemy nad pozyskaniem długofalowych, strategicznych partnerstw w Azji i Afryce. Planujemy rozpocząć dostarczanie dużych wolumenów zdjęć do naszych klientów - mówi o planach Grzegorz Zwoliński.



- Liczymy, że zaczniemy osiągać pierwsze zdolności produkcyjne w Australii. Wszystko wskazuje na to, że kolejny rok będzie dla zespołu SatRevolution jeszcze bardziej pracowity niż mijający - dodaje.

Zobacz też: PZL-Świdnik: Polski wariant śmigłowca AW139 mógłby polecieć za dwa lata

Działania spółki SatRevolution, specjalizującej się w produkcji nanosatelitów, mających być polskim wkładem w podbój kosmosu, zostały zauważone i docenione w kraju.

Technologie dla wojska

Podgląd całej Ziemi

Producent Światowida

- Jest w Polsce co najmniej kilka ośrodków, gdzie młodzi ludzie tworzą interesujące rozwiązania dotyczące szeroko rozumianego przemysłu kosmicznego - mówił Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podczas konferencji "Konstelacje satelitarne jako narzędzie kształtowania polityki obronności i bezpieczeństwa kraju".Podkreślił, że wśród firm należących do tego grona należy wrocławska spółka SatRevolution. Firma założona w 2016 r. specjalizuje się w budowie systemów i rozwiązań nanosatelitarnych, które znajdują coraz ważniejsze miejsce w zastosowaniach w kosmosie. Szybko stała się znana w branży kosmicznej.Obecnie w branży dominuje nowe podejście do ekspansji kosmicznej pod nazwą Space 4.0, zakładające miniaturyzację satelitów. Tendencją jest budowa satelitów o masie kilkudziesięciu kilogramów. Prognozy mówią o wręcz kosmicznym wzroście branży z ok. 424 mld dolarów obecnie do 1-1,4 biliona dol. w roku 2030.Celem SatRevolution jest stworzenie do 2026 r. konstelacji składającej się z ponad tysiąca satelitów orbitujących na wysokości 350-400 km, pozwalających na zobrazowanie całej Ziemi w 30-minutowych interwałach.Satelity będą wykonywały zdjęcia także w bardzo pożądanej przez wojsko i wszelkiego rodzaju służby, nie tylko mundurowe, wysokiej rozdzielczości.- Naszym celem jest dostarczenie zobrazowania całej powierzchni Ziemi w czasie możliwie zbliżonym do rzeczywistego. Zamierzamy osiągnąć częstotliwość odświeżania obrazu w granicach 30 min. Przełomowe jest przy tym uzyskanie wysokich rozdzielczości - opowiada Grzegorz Zwoliński, prezes SatRevolution.Podkreśla, że dzięki zastosowaniu optyki z segmentową aparaturą rozkładaną na orbicie uzyskuje się 100-krotne obniżenie kosztów w porównaniu z tradycyjnym satelitą. Dane są przetwarzane na pokładzie nanosatelity z wykorzystaniem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.- To niezawodny system gotowy do działania w każdej chwili i na każdą potrzebę decydentów - zapewniał Zwoliński. - System pozwala na monitorowanie działań przeciwnika w czasie niemal rzeczywistym, co umożliwia obsługę systemów wczesnego ostrzegania.Podkreśla, że taki satelita umożliwia np. wykrywanie ruchu wojsk, przerzuty sprzętu i rozbudowę baz, monitorowanie manewrów oraz ćwiczeń wojskowych na wschodzie Polski czy rozbudowę infrastruktury technicznej i militarnej w Kaliningradzie, gdzie Rosja rozmieszcza kolejne baterie rakietowe.Bez rozpoznania z powietrza wojsko nie będzie miało możliwości dokonania i koordynacji uderzeń rakietowo-lotniczych, np. pocisków wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS, których zasięg wynosi 300 km, rakiet dalekiego zasięgu JASSM-ER, które Polska kupiła dla samolotów F-16 czy będących na uzbrojeniu Nadmorskiego Dywizjonu Rakietowego pocisków przeciwokrętowych NSM.Wrocławska firma, choć dziś nie może jeszcze równać się ze światowymi potęgami w tym obszarze, ma potencjał pozwalający na produkcję urządzeń kosmicznych na światowym poziomie. SatRevolution jest twórcą pierwszego w Polsce satelity do obserwacji Ziemi, nazwanego Światowid.