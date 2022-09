Mobilizacja w Rosji to zryw upadającego mocarstwa. Putin gra o życie

Prezydent Władimir Putin 21 września ogłosił rozpoczęcie "częściowej mobilizacji" w Rosji. Zdaniem ekspertów ta decyzja Putina świadczy o fiasku wcześniejszych planów Rosji i o fatalnym położeniu, w jakim się znalazła.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. W swoim przemówieniu powołał się na "antyrosyjską politykę Zachodu" oraz "chęć zniszczenia kraju przez Waszyngton i Brukselę".

Mateusz Morawiecki wskazał, że Rosja poniosła w ostatnim czasie kilka dotkliwych porażek, dlatego przystąpiła do kolejnego planu, chcąc zmieniać gra nice i zaanektować część terytoriów.

Minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas ocenia, że częściowa mobilizacja w Rosji pozwoli zaopatrzyć się w nowe "mięso armatnie" i uzupełnić jednostki, które zostały praktycznie zniszczone.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. Poinformował o tym w czasie orędzia wyemitowanego w środę (21 września) rano.

W swoim przemówieniu powołał się na "antyrosyjską politykę Zachodu" oraz "chęć zniszczenia kraju przez Waszyngton i Brukselę". Zaznaczył, że Rosja "wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby się bronić".

Putin powiedział również, że "Zachód uczynił z totalnej rusofobii swoją broń i od dziesięcioleci pielęgnuje nienawiść do Rosji".

Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia, by zmienić granice

- Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia, będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, do zagarnięcia części terytoriów - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który obserwuje w środę w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) ćwiczenia Niedźwiedź-22.

Jak zauważył, Rosja poniosła w ostatnim czasie kilka dotkliwych porażek, "dlatego przystąpili do kolejnego planu, chcą na oczach świata zmieniać granice, mapy, chcą zagarnąć, zaanektować część terytoriów".

- Nie możemy się na to zgodzić. Chcemy żyć z Rosją w pokoju, z pokojową Rosją, Rosją nastawioną pokojowo do całego świata. Ale kiedy Rosja pokazuje swą brutalną siłę, to my musimy pokazywać naszą siłę obronną - zaznaczył Morawiecki.

Jak podkreślił, Polska jest częścią największego, najważniejszego sojuszu militarnego w historii świata - NATO.

Władimir Putin uruchomił w swoim kraju procesy, które go pogrzebią

Decyzja Władimira Putina spotkała się z licznymi komentarzami polityków i ekspertów z państw Europy.

- Ogłoszone przez Putina groźby mobilizacji i nuklearne nie pomogą agresorowi w jego pragnieniu podboju i zniszczenia Ukrainy i Ukraińców. Tyran w końcu uruchomił w swoim kraju procesy, które go pogrzebią. I cywilizowany świat powinien nareszcie zrozumieć, że zło trzeba niszczyć u korzeni, a nie rozmawiać o jakichś iluzorycznych "negocjacjach pokojowych" - napisał na Telegramie Witalij Kliczko, mer stolicy Ukrainy Kijowa.

Podobne opinie dobiegają z Litwy.

- Putinowska tzw. trzydniowa zwycięska wojna osiągnęła fazę mobilizacji. Świadczy to o złej sytuacji w Rosji - napisał w środę minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas

- Częściowa mobilizacja, którą Putin ogłasza od dzisiaj, pozwoli zaopatrzyć się w nowe "mięso armatnie", uzupełnić jednostki, które zostały praktycznie zniszczone, i wysłać słabo wyszkolonych żołnierzy ze starymi czołgami do ataków w nowych falach - uważa minister i podkreśla, że w odpowiedzi na to Zachód powinien wzmocnić swoje wsparcie militarne dla Ukrainy.

- Odpowiedzią krajów wspierających Ukrainę ma być ciągły dopływ nowoczesnego sprzętu wojskowego dla narodu broniącego się przed ludobójstwem - napisał Anuszauskas.

Pokerowa zagrywka z katastrofalnymi skutkami. To nie jest jednak nic zabawnego

Wiele emocji decyzja prezydenta Rosji wzbudziła w Finlandii; obie kraje mają bardzo długą granicę lądową, liczącą blisko 1300 km długości.

- Putin postawił „na pokerową zagrywkę i jest to katastrofalne” - skomentował w środę decyzję Moskwy prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Cytowany przez krajową agencję STT Niinisto przyznał, że zapowiadane przez Putina tzw. referenda ws. przyłączenia wschodnich terenów Ukrainy do Rosji mają pozorny status prawny, dzięki czemu Rosja ma uzurpować sobie prawo do interwencji na tych obszarach.

- Jeśli jesteś zdesperowany, to robisz właśnie coś takiego - skomentował decyzję Putina były szef wywiadu wojskowego, pułkownik Pekka Toveri.

- To nie jest nic zabawnego - uważa z kolei szef Instytutu Polityki Zagranicznej Mika Aaltola.

Cytowany przez "Helsingin Sanomat" Aaltola ocenił, że Rosja "nie jest już racjonalnym graczem" i choć wyzwanie Rosji jest skierowane do całego Zachodu, to Finlandia powinna "uważnie monitorować poczynania wschodniego sąsiada".

- To zryw upadającego mocarstwa - dodał.

Szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Jussi Halla-aho uważa natomiast, że decyzja Putina o mobilizacji to "nowe nieprzewidywalne czynniki".

- Nie podnieśliśmy stopnia gotowości i raczej tego nie zrobimy - poinformował sztab generalny fińskich sił zbrojnych.

- Zagrożenie nie jest w tym kierunku - podkreślono.

W fińskiej armii obowiązuje obecnie drugi stopień alarmowy w czterostopniowej skali bezpieczeństwa wewnętrznego (został podniesiony w lutym tego roku jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę). Stanowisko komendantury fińskich sił zbrojnych przekazał w środę dziennik "Ilta-Sanomat".

Niemcy i Holandia: to „zły i fałszywy krok”. Liczne oznaki paniki w Rosji

Głosy krytyki dobiegają także z Niemiec i Holandii.

Niemiecki wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) ostro skrytykował decyzję Rosji o częściowej mobilizacji sił zbrojnych.

- To zły i fałszywy krok – skomentował w środę rano w Berlinie Habeck.

Jak dodał wicekanclerz, rząd federalny rozważa obecnie odpowiedź na tę decyzję, wydaną w środę rano przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Habeck ponownie zadeklarował też pełne wsparcie dla Ukrainy ze strony Niemiec.

- Mobilizacja, wzywanie do referendum w Doniecku, to wszystko są oznaki paniki. Jego (Putina) retoryka dotycząca broni jądrowej to coś, co słyszeliśmy wcześniej wiele razy i nie robi to na nas wrażenia - powiedział w środę premier Holandii Mark Rutte na antenie publicznej rozgłośni NOS.

- To wszystko znana nam retoryka. Doradzałbym zachowanie spokoju - podkreślił holenderski polityk.

W jego ocenie środowych wypowiedzi Putina "nie należy traktować jako bezpośrednie zagrożenie toczoną na pełną skalę wojną z Zachodem".

Inwazja Rosji ponosi porażkę. Dziesiątki tysięcy Rosjan wysłanych na śmierć

Komentarze pojawiły się także w Wielkiej Brytanii.

- Złamanie przez prezydenta Putina własnych obietnic, że nie będzie częściowej mobilizacji ludności ani nielegalnej aneksji części Ukrainy jest przyznaniem, że jego inwazja ponosi porażkę. On i jego minister obrony wysłali dziesiątki tysięcy własnych obywateli na śmierć, źle wyposażonych i źle prowadzonych. Żadna ilość propagandy nie może przykryć faktu, że Ukraina wygrywa tę wojnę, społeczność międzynarodowa jest zjednoczona, a Rosja staje się globalnym pariasem - napisał w wydanym oświadczeniu brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Z kolei brytyjska wiceminister spraw zagranicznych Gillian Keegan ocenia, że ogłoszenie przez prezydenta Rosji Władimira Putina częściowej mobilizacji jest "niepokojącą eskalacją" wojny na Ukrainie, a jego groźby powinny być traktowane "poważnie."

- To oczywiście niepokojąca eskalacja, szczególnie ta ostatnia uwaga (o możliwości użycia broni jądrowej) - mówiła Keegan w rozmowie ze stacją Sky News. Dodała, że Putin zupełnie przeinacza sytuację na Ukrainie.

- To są kłamstwa Putina i kontynuuje on całkowicie przeinaczanie tego, co stało się na Ukrainie. To nielegalna wojna na Ukrainie. To nielegalna wojna Rosji na Ukrainie. Oczywiście nadal będziemy stać przy Ukrainie, tak jak wszyscy nasi sojusznicy z NATO - zapewniła.

Zapytana o przesłanie rządu do Ukraińców Keegan powiedziała: Jesteśmy tam, jesteśmy po waszej stronie - pomożemy, jak tylko możemy.

Przypomniała, że we wtorek premier Liz Truss zapewniła o tym, że w przyszłym roku wartość brytyjskiej pomocy dla Ukrainy będzie co najmniej taka sama, jak w tym i będzie ona o tym mówić w środę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Teoria i praktyka: miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Przepaść tuż tuż

Decyzja Władimira Putina wiele emocji spowodowała także w Polsce, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy w tej sprawie.

- Cechą charakterystyczną armii naszego wschodniego sąsiada jest system mobilizacji i rezerw odziedziczony jeszcze po czasach ZSRR. Jego rola została utrzymana mimo przemian z ostatniego ćwierćwiecza - napisał analityk Jarosław Wolski. Jego zdaniem Rosjanie uderzyli na Ukrainę nieprzygotowani, wbrew własnym zasadom bazując na ułudzie puczu i rozpadu Ukrainy. Zrobili to za małą ilością sił i dlatego przegrywają.

Katarzyna Pełczyńska, była ambasadorka Polski w Moskwie zauważa z kolei, że mobilizacja oznacza, iż na wojnę legalnie pójdą poborowi, a jeszcze niedawno Putin obiecywał, że tak się nie stanie.

Mobilizacja w 🇷🇺oznacza,że na wojnę legalnie pójdą poborowi.Putin niedawno jeszcze obiecywał,że to się nie stanie.Poborowych nie wolno wysyłać zagranicę- stąd pseudo referenda.Rosjanie dowiedzieli się, że to jest ich wojna, ich synowie zostaną wysłani na wojnę i mogą zginąć — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) September 21, 2022

- Poborowych nie wolno wysyłać zagranicę - stąd pseudoreferenda. Rosjanie dowiedzieli się, że to jest ich wojna, ich synowie zostaną wysłani na wojnę i mogą zginąć - zauważa Katarzyna Pełczyńska.

W podobnym tonie pisze dziennikarz Witold Repetowicz.

- Więcej gruzu będzie. Tym razem petersburskiego i moskiewskiego też, a nie tylko kałmuckiego czy baszkirskiego - pisze.

Więcej gruzu będzie. Tym razem petersburskiego i moskiewskiego też a nie tylko kalmuckiego czy baszkirskiego. — Witold Repetowicz (@WitoldRPL) September 21, 2022

To jest jednak cena, którą Putin jest w stanie zapłacić, ponieważ gra o wysoką stawkę.

- Putin chce rzucić na front dodatkowo 300 tys. żołnierzy. Powtarzam od dawna: to dla niego wojna o wszystko, warunkiem rosyjskiej porażki w tej wojnie jest załamanie wewnętrzne reżimu - komentuje Adam Eberhardt, wiceprezes Fundacji WEI.

Putin chce rzucić na front dodatkowo 300 tys. żołnierzy. Powtarzam od dawna: to dla niego wojna o wszystko, warunkiem rosyjskiej porażki w tej wojnie jest załamanie wewnętrzne reżimu.