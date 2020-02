Modernizacja Leopardów się opóźnia. Zapłacimy o blisko miliard złotych więcej

To niedobra informacja dla pancerniaków. Kolejny, piąty już aneks do umowy o modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL, która miała się zakończyć w 2020 roku, przedłuża ten termin do 2023 roku. Do tego koszty kontraktu wzrosły z 2,415 mld zł do prawie 3,3 mld zł. Czy to już koniec problemów modernizacyjnych tych wozów?

Modernizacja Leopardów przełożona do 2023 roku. Przygotowane do modernizacji czołgi stoją bezczynnie w zakładach. Nie korzysta też z nich wojsko.

W wyniku kolejnych aneksów rośnie suma kontraktu. Nie brakuje opinii, że kupione tanio niemieckie czołgi, ostatecznie, biorąc pod uwagę cenę ich remontów i modernizacji, to bardzo drogi zakup.

Dlaczego modernizacja Leopardów wciąż drożeje? I czy musimy wydawać tak duże pieniądze?