Modernizacja leopardów wychodzi na prostą. Ale to nie koniec problemów

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., będące głównym wykonawcą modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL, planują w kwietniu 2021 r. przekazać wojsku 5 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Do końca roku pancerniacy mają dostać 18 takich wozów. Czy to koniec modernizacyjnych problemów gliwickich zakładów?

W umowie modernizacyjnej zapomniano o potrzebie remontu ponad 30-letnich czołgów. Ich naprawy i modernizacja wydłużają czas powrotu czołgów do jednostek.