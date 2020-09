Modernizacja Sił Zbrojnych RP szansą na przepływ technologii do polskich firm

Na konieczność wykorzystania programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP do pozyskania przez polskie firmy zbrojeniowe najnowszych technologii oraz stworzenia krajowego zaplecza techniczno-eksploatacyjnego dla pozyskiwanego uzbrojenia, kładzie nacisk Instytut Biznesu w swoim stanowisku dotyczącym międzynarodowej współpracy w obszarze obronności.

W stanowisku odnosi się więc także do modernizacji polskich sił powietrznych. Program rozwoju właśnie tego ostatniego, myśliwca F-35, jest przytaczany w stanowisku Instytutu Biznesu jako przykład współpracy międzynarodowej w ramach jednego sojuszu oraz podziału obowiązków i kompetencji pomiędzy wiele wyspecjalizowanych podmiotów z różnych państw, w celu zastosowania w każdym elemencie końcowego produktu najlepszych technologii dostępnych na świecie.Czytaj też: Większe przychody i zyski Vigo System - Udział w programie Polski, jako państwa ramowego, zapewniłby nie tylko niższy koszt zakupu gotowej maszyny, ale również umożliwiłby przedstawicielom polskiego przemysłu zbrojeniowego współpracę przy projekcie i pozwoliłby na ich specjalizację oraz przepływ technologii do nich od pozostałych uczestników projektu - uważają autorzy dokumentu.Spośród wymienionych w stanowisku Instytutu Biznesu programów, wciąż otwartych na współpracę, najatrakcyjniejszym, z punktu widzenia potrzeb Wojska Polskiego, może okazać się m.in. śmigłowiec szturmowy AW249 włoskiego koncernu Leonardo.- Polskie helikoptery Mi-24, aktualnie pełniące rolę maszyn uderzeniowych, pilnie potrzebują wymiany, a partnerstwo z włoskim koncernem, zgodnie z jego deklaracjami, dałoby stronie polskiej możliwość znacznego dostosowania do swoich potrzeb końcowego produktu, który mógłby powstawać w Polsce, a polski rząd dysponowałby prawami eksportowymi do maszyny – sądzą eksperci Instytutu Biznesu.Zwracają przy tym uwagę na to, że podobne rozwiązanie stosuje rząd USA, pośrednicząc w ramach programu Foreign Military Sales w niektórych transakcjach między amerykańskimi firmami a państwami sojuszniczymi, zapewniając tym dodatkowe wpływy do budżetu Stanów Zjednoczonych. Przypominają, że Polska pozyskała dotychczas w tym trybie m.in. rakiety Patriot, system artylerii rakietowej HIMARS czy samoloty F-35.Według Instytutu Biznesu, skuteczna realizacja postulatów przedstawionych w stanowisku może w przyszłości podobną rolę przynieść rządowi Polski i, poprzez eksport uzbrojenia wyprodukowanego przy partnerstwie międzynarodowym, przynieść korzyści nie tylko poszczególnym firmom i dostawcom, ale i całemu krajowi, nie mówiąc o partnerach zza granicy.- Zalety płynące z umiędzynarodowienia projektu oraz produkcji jego wyników na masową skalę mogą również przełożyć się na zwiększone zainteresowanie zakupem ze strony państw trzecich, przynosząc zyski państwom-członkom programu oraz zaangażowanym podmiotom przemysłowym. Mogłoby to skutkować nowymi rynkami zbytu i poprawą sytuacji finansowej polskich spółek zbrojeniowych, a także wzrostem udziału produktów wysoko przetworzonych, o znacznej wartości dodanej, w strukturze polskiego eksportu – podsumowuje w dokumencie Instytut Biznesu.