MON chce negocjować zmianę offsetobiorców w programie Wisła

Zmiana offsetobiorców oraz przedmiotu i zakresu niektórych zobowiązań offsetowych są celem planowanego aneksu do umowy offsetowej z firmą Raytheon, dostawcą systemu Patriot – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wprowadzenie zmian do umowy offsetowej ma doprowadzić do zawarcia umów w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych pomiędzy Raytheon Company a polskim przemysłem zbrojeniowym - oświadczyło ministerstwo.

Dodatkowym argumentem do działania są zmieniające się uwarunkowania pozyskiwania zdolności przemysłowych dla systemu Wisła - dodało MON.

Resort obrony zaznaczył, że "zakres ewentualnych zmian w umowie zostanie określony w drodze negocjacji prowadzonych przez międzyresortowy Zespół Negocjacyjny powołany przez szefa MON".

Resort obrony podkreślił, że Raytheon i PGZ osiągnęły porozumienie w zakresie 30 (z 31) zobowiązań offsetowych.



W ubiegłym tygodniu minister obrony Mariusz Błaszczak powołał zespół, który ma opracować aneks do umowy offsetowej związanej z kontraktem na zestawy Patriot w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.



"Wprowadzenie zmian do umowy offsetowej ma doprowadzić do zawarcia umów w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych pomiędzy Raytheon Company a polskim przemysłem zbrojeniowym. Dodatkowym argumentem do działania są zmieniające się uwarunkowania pozyskiwania zdolności przemysłowych dla systemu Wisła" - oświadczyło MON.



Resort obrony zaznaczył, że "zakres ewentualnych zmian w umowie zostanie określony w drodze negocjacji prowadzonych przez międzyresortowy Zespół Negocjacyjny powołany przez szefa MON".



"Należy podkreślić, iż Raytheon Company oraz beneficjenci umowy offsetowej z Polskiej Grupy Zbrojeniowej osiągnęli porozumienie w zakresie 30 zobowiązań offsetowych. Najistotniejszymi kwestiami pozostającymi do ustalenia są sprawy związane ze zmianą offsetobiorców oraz przedmiotu i zakresu niektórych zobowiązań offsetowych" - poinformowało MON.



Resort zaznaczył, że "wprowadzenie zmian do umowy offsetowej wymaga przeprowadzenia procedury analogicznej do procedury jej zawarcia". "Dokonanie zmian umożliwi aktualizację zapisów umowy, a także zawartych w niej specyfikacji. Zmiany zostaną odzwierciedlone w Umowach w sprawie Wykonania Zobowiązań Offsetowych" - zapowiedziało MON.



Warte 950 mln zł umowy offsetowe związane z zakupem wyrzutni Patriot w programie obrony powietrznej Wisła zostały podpisane w marcu 2018, na kilka dni przed międzyrządową umową dostawy o wartości 4,75 mld dolarów (16,6 mld zł).



W przewidzianym offsecie ponad 224 mln zł przypadło na zawierającą 31 zobowiązań offsetowych umowę z korporacją Raytheon.



Umowę offsetową - wartości ponad 724 mln zł - zawarto także z produkującym wybrane przez Polskę pociski PAC-3 MSE koncernem Lockheed Martin.



Program Wisła i związany z nim offset podzielono na dwie fazy. Podpisana w marcu 2018 roku umowa dotyczy pierwszego z dwóch planowanych etapów.



W środę firma Raytheon zadeklarowała gotowość do "ścisłej współpracy" z powołanym przez MON zespołem negocjacyjnym, wyrażając przekonanie, że rezultatem rozmów będzie "obustronnie korzystna umowa offsetowa dla fazy 1. programu Wisła oraz szybkie podpisanie wykonawczych umów offsetowych z poszczególnymi spółkami sektora zbrojeniowego".



Producent zestawów Patriot zapowiedział, że "finalizując te umowy będzie jednocześnie kontynuował współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym w zakresie produkcji i dostaw komponentów systemu Patriot dla Polski, jak również na eksport, do innych państw-użytkowników systemu Patriot".