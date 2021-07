MON o kupnie tureckich dronów: to nie była jedyna rozważana oferta

Tureckie drony Bayraktar TB2 nie były jedyną rozważaną ofertą, zostały wybrane jako najkorzystniejsze z operacyjnego punktu widzenia – zapewnił we wtorek wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz sejmową Komisję Obrony. Poinformował też, że ORP Orzeł może pozostać w służbie jeszcze przez 10 lat.

Dowódca operacyjny gen. broni Tomasz Piotrowski powiedział, że "na potrzebę posiadania dobrych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych" wskazały konflikty w Górnym Karabachu i na wschodzie Ukrainy, przemawia też za nią agresywna postawa Rosji i Białorusi.

Skurkiewicz podkreślił, że "została wybrana oferta najkorzystniejsza z operacyjnego punktu widzenia", a sytuacja na Ukrainie, Białorusi i w okręgu kaliningradzkim uzasadnia zakup w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

To nie była jedyna rozważana oferta - zapewnił, zapowiadając szczegółową odpowiedź na piśmie i argumentując, że wielu informacji nie może przekazać na jawnym posiedzeniu komisji.

Posłowie opozycji pytali podczas posiedzenia Komisji o powody zakupy systemu bezzałogowych statków powietrznych od Turcji - także w kontekście wykluczenia jej programu z zakupionego przez Polskę amerykańskiego myśliwca F-35 - i o uwzględnienie polskiego przemysłu. Pytali także, czy bezzałogowce staną się częścią większego systemu pozwalającego wykorzystywać ich możliwości do rozpoznania i niszczenia celów.



Przewodniczący Michał Jach (PiS) nie dopuścił, by w posiedzeniu wziął udział b. dowódca generalny gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański, zaproszony jako ekspert przez posłów ruchu Polska 2050, popartych przez Lewicę. Jach uzasadniał to ograniczeniami epidemicznymi.



"Ta decyzja budzi poważne kontrowersje" - powiedział Czesław Mroczek (KO), przypominając, że w 2013 r. "przyjęto kompleksowy program" zakupu bezzałogowców, mających zapewnić rozpoznanie do poziomu dywizji i zdolnych przenosić uzbrojenie. "Program niestety nie został zrealizowany, ostatnie sześć lat to wielki regres" - dodał Mroczek, przypominając unieważnienie postępowań w programach Gryf i Orlik. Mroczek, który w czerwcu złożył w tej sprawi interpelację, pytał o tryb zakupu i udział polskiego przemysłu.



"Czy już zawsze będą państwo omijali tryb zamówień publicznych, wprowadzony, by oszczędzać pieniądze podatnika?" - pytał Andrzej Rozenek (Lewica), który również złożył interpelację w sprawie dronów. "Od sześciu lat prowadzicie konsolidację polskiego przemysłu zbrojeniowego, co roku stawiacie nowego prezesa na czele Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czemu nie zamówiliśmy tego drona w PGZ?" - pytał.



Wskazywał na opinie ekspertów, według których efektywne wykorzystanie tureckiego aparatu wymaga posiadania systemu satelitarnego, którego Polsce brakuje. Zwrócił też uwagę, że - z powodu embarga nałożonego na Turcję - w dronach nie będzie można stosować przewidzianych głowic optoelektronicznych produkcji kanadyjskiej. Pytał też, jakie wyposażenie zamierza zastosować MON i czy przeprowadziło analizę dronów tego typu utraconych w wojnach w Górnym Karabachu i Libii oraz ryzyka, że któryś dostał się z ręce Rosjan.



Na możliwość rosyjskiego szpiegostwa za pośrednictwem tureckiego systemu wskazywał też Artur Łącki (KO). Przypomniał, że w 2019 r. Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z programu F-35 w reakcji na zakup przez ten kraj rosyjskich zestawów obrony powietrznej S-400, co według USA naraża myśliwiec - wybrany także przez Polskę - na łatwiejsze wykrycie.