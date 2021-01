MON ogłasza konkurs na powietrzny i morski bezzałogowiec

Jeszcze tylko dwa tygodnie mają studenci uczelni wojskowych na zgłoszenie udziału w konkursie ogłoszonym przez Departament Szkolnictwa Wojskowego MON. Do 31 stycznia 2021 r. będą przyjmowane prace do pierwszego etapu konkursu zorganizowanego przez MON we współpracy z wojskowymi uczelniami na projektu bezzałogowców powietrznych do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Nagrodą główną w obu kategoriach jest po 50 tys. zł.

MON zorganizował konkurs dla podchorążych studentów i pracowników naukowych uczelni wojskowych na projekt bezzałogowego statku powietrznego.

Jego uczestnicy mają przygotować koncepcję i wykonać demonstrator Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP) lub Bezzałogowego Systemu Morskiego (BSM.

Konkurs ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania studentów i doktorantów uczelni wojskowych w aktywniejszym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Bezzałogowce na start

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań