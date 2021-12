MON otrzymał projekty fregat dla Marynarki Wojennej. Kontrakt za 8 mld zł

Konsorcjum PGZ-Miecznik złożyło do Inspektoratu Uzbrojenia przemysłowe studium wykonalności zawierające trzy projekty koncepcyjne platform okrętowych wraz z korespondującymi propozycjami dotyczącymi zintegrowanych systemów walki.

Kontrakt za 8 mld zł

Propozycje platform okrętowych projektowane są z należytym zapasem, pozwalającym na dopasowanie każdej z nich do potrzeb Zbrojnych RP i montaż na nich każdej z oferowanych konfiguracji ZSW.Zobacz też: PZL- Świdnik ma 70 lat Możliwe będzie także wprowadzanie dalszych modyfikacji w bliższej lub dalszej przyszłości w przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu zdolności Mieczników w trakcie ich eksploatacji.Program Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy mają znacząco zwiększyć zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolić na realizację w szerokim zakresie zadań na morzu, w tym w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury energetycznej.Okręty wpłyną na zwiększenie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w realizację zadań w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.Konsorcjum PGZ-Miecznik, ma zbudować w latach 2021-2034 trzy okręty nawodne klasy fregata dla MW. To największy w historii kontrakt skierowany do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego wartość sięga około 8 mld zł.W skład konsorcjum wchodzi Polska Grupa Zbrojeniowa, jako lider oraz PGZ Stocznia Wojenna, a po podpisaniu aneksu porozumienia w maju 2021 r., również stocznia Remontowa Shipbuilding.