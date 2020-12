MON podsumowuje 2020 rok

Przełom roku to tradycyjnie czas analiz, podsumowań i kreślenia planów na przyszłość. Rok 2020 był pod każdym względem wyjątkowy. Także dla Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony Narodowej, które stanęło w obliczu nowych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. WNP.PL zapytał MON, jakie priorytety dominowały w działaniach resortu w tym trudnym czasie i jakie zadania realizowano?

F-35, Rosomaki i Rangery

Raki, amunicja odłamkowo-burząca i Herkulesy

Samoloty szkolno-treningowe Master

Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi

Wojsko cieszy się najwyższym zaufaniem

Według szefa resortu obrony, struktury Agencji Uzbrojenia wejdą w całości w obecny Inspektorat Uzbrojenia, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Biuro do Spraw Umów Offsetowych. AU przejmie także część kompetencji Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Departamentu Polityki Zbrojeniowej.Minister podkreśla również, że Wojsko Polskie zawarło w 2020 roku wiele istotnych umów na dostawę sprzętu i uzbrojenia, w tym tak ważne dla polskiej obronności, jak zakup 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym dla Sił Zbrojnych RP o wartości 4,6 mld USD, a także umowę na dostawę 60 wyrzutni oraz 180 pocisków FGM-148F Javelin wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym o wartości 54,5 mln USD.Wśród tych ważnych są też umowy: na dostawę 24 bezzałogowych statków powietrznych typu MayFly klasy mikro (o wartości 4,6 mln zł); na dostawę ponad 21 tys. karabinów Grot na potrzeby wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej (o wartości 206,3 mln zł); na 648 pojazdów Ford Ranger XTL (umowa na 485 pojazdów i 163 w ramach prawa opcji).To też umowy na 60 Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak przeznaczonych do transportu obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike (o wartości 105,5 mln zł) oraz 8 nowoczesnych wozów dowodzenia na platformie kołowej KTO Rosomak, które wraz z pakietem logistycznym trafią do żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Wartość zamówienia, które realizowane będzie w latach 2021-2022, wynosi 73,7 mln złotych.Ten obszerny wykaz zamykają umowy na dostawę kolejnych 40 samobieżnych moździerzy Rak, 20 artyleryjskich wozów dowodzenia oraz 175 samochodów sanitarnych wielonoszowych dla Sił Zbrojnych RP o wartości 166 mln zł (umowa zawiera opcję na dodatkowe sanitarki).Ponadto na ostatnim etapie prac znajdują się zadania związane z pozyskaniem dodatkowych elementów logistycznych dla kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak, artyleryjskich wozów amunicyjnych oraz artyleryjskich warsztatów remontu uzbrojenia.Ich wykonawcą jest Huta Stalowa Wola. Natomiast Zakłady Metalowe Dezamet w ramach pracy rozwojowej Rak Amunicja pracują nad nowoczesną amunicją odłamkowo-burzącą.Zawarcie umów z wymienionymi spółkami przewidywane jest na przełomie 2020/2021 r. Na końcowym etapie znajdują się również negocjacje prowadzone z Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczące pozyskania pięciu samolotów transportowych C-130H Hercules w ramach programu Excess Defense Article (EDA).Proces modernizacji to także systematyczne dostawy najnowocześniejszego sprzętu. W 2020 r. do jednostek wojskowych w kraju trafiły samobieżne moździerze Rak i armatohaubice Krab dla artylerzystów, samobieżne zestawy rakietowe Poprad dla przeciwlotników, przeciwpancerne pociski kierowane ppk Spike, karabinki Grot oraz nowoczesny sprzęt optoelektroniczny i noktowizyjny polskiej produkcji.Wojsko dostało też moździerze LMP 2017 dla jednostek WOT, pojazdy aeromobilne dla spadochroniarzy, wozy dowodzenia na platformie KTO Rosomak dla 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz holowniki dla marynarzy. Trwają dostawy samochodów ciężarowo-osobowych Jelcz 442.32, a w ostatnich miesiącach do Sił Zbrojnych trafiły pierwsze zmodernizowane przez polski przemysł czołgi Leopard 2PL.Lotnicy dostali kolejne samoloty szkolno-treningowe M-346 Master, a saperzy roboty do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych. Żołnierze będą jeździć pierwszą partią pojazdów Ford Ranger XTL. Ponadto uruchomiono stację bazową wojskowego systemu łączności satelitarnej.Minister odniósł się też do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - Nasze partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek. Obecność amerykańska uzyskała trwały charakter oraz powiększyliśmy skalę tej obecności. Ilość amerykańskich żołnierzy z poziomu 350 w roku 2015 powiększyła się do ok. 5 tys. osób - informuje Błaszczak.To efekt umowy o wzmocnieniu współpracy obronnej między Polską a USA, którą minister podpisał 15 sierpnia 2020 r. - Jest ona ukoronowaniem wspólnych wysiłków i zakończeniem najważniejszego etapu związanego ze wzmocnieniem obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce - uważa szef resortu obrony.W październiku 2020 roku w Poznaniu powstało Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA, które będzie centrum dowodzenia wszystkimi wojskami USA stacjonującymi na wschodniej flance NATO. Proces formowania Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu został już rozpoczęty.Pierwsza grupa personelu przybyła do Polski, jednak sformowanie dowództwa i osiąganie gotowości operacyjnej będzie następować stopniowo, w okresie kilkunastu miesięcy. Docelowo w jednostce tej służyć będzie ponad 200 żołnierzy amerykańskich.- Rozmieszczenie w Polsce wysuniętego dowództwa korpusu stanowi jakościową zmianę, zwiększając bezpieczeństwo i postawę odstraszania nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki NATO - podkreśla Błaszczak. - Dodatkowo, stworzyliśmy ramy prawne dla trwałej obecności sił zbrojnych USA w Polsce, zarówno w obecnej skali, jak i możliwego dalszego jej rozszerzenia - uważa szef MON.Jednocześnie rozpoczęto przygotowanie przez Polskę infrastruktury obronnej dla wojsk amerykańskich, co umożliwi sprawny przerzut dodatkowych amerykańskich żołnierzy dla naszej obrony. Ta dodatkowa infrastruktura pozwoli na szybkie zwiększenie łącznej liczby żołnierzy USA w Polsce do około 20 tysięcy.To oczywiście tylko część zadań realizowanych w 2020 r. Ważne jest, jak zapewnia minister obrony narodowej, że mimo pandemii zasadnicze zdolności Wojska Polskiego nie zostały zachwiane. Co zaś najważniejsze - Wojsko Polskie kończy ten rok z rekordowym zaufaniem Polaków.- Wojsko cieszy się najwyższym zaufaniem wśród społeczeństwa. To efekt ciężkiej pracy i wysokich standardów samych żołnierzy. W najbliższym roku chciałbym ten wysoki wskaźnik utrzymać -zapewnia minister Błaszczak.