MON ws. Przewodowa: pocisk powinien ulec samozniszczeniu, coś nie zadziałało

Mówimy o jednorazowym uderzeniu ukraińskiej rakiety obrony przeciwrakietowej - taki pocisk nie osiągając celu powinien ulec samozniszczeniu; tu najprawdopodobniej coś nie zadziałało - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

W piątkowym wydaniu "GPC" opublikowano rozmowę z wiceszefem MON, w której zapytano go, czy wiadomo już, co dokładnie zdarzyło się w Przewodowie, gdzie spadł pocisk, zabijając dwie osoby. "Cały czas trwają badania ekspertów w tej sprawie. Jedno, co można z całą pewnością stwierdzić to to, że była to rakieta produkcji rosyjskiej, czy jeszcze wcześniej - radzieckiej" - powiedział Skurkiewicz.

Jak dodał, ze strony MON do wsparcia śledczych skierowani zostali eksperci z WAT oraz Wojskowego Instytutu Techniki i Uzbrojenia.

"To są najlepsi fachowcy, którymi dysponuje minister obrony narodowej. W pełni angażujemy się w to, aby sprawa została dogłębnie wyjaśniona" - powiedział wiceszef MON w rozmowie z "GPC". Dodał, że wykluczyć nie można, iż w śledztwie weźmie udział również strona ukraińska.

Pytany o zarzuty, że polska obrona przeciwlotnicza nie zdziałała, Skurkiewcz ocenił, że są to "insynuacje samozwańczych ekspertów, którzy często nie mają elementarnej wiedzy wojskowej".

"Proszę pamiętać, że mówimy o jednopunktowym uderzeniu rakiety obrony przeciwrakietowej systemu ukraińskiego. Taki pocisk, nie osiągając celu - rakiety manewrującej - powinien ulec samozniszczeniu. Tutaj najprawdopodobniej coś nie zadziałało. Jak dokładnie do tego doszło, muszą wyjaśnić śledczy" - zaznaczył Skurkiewicz.

Wiceszef MON zapytany również został o podniesienie gotowości bojowej części jednostek wojskowych.

"Podwyższona gotowość bojowa była realizowana w niektórych jednostkach już wcześniej. Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję, żeby podwyższyć tę gotowość we wszystkich jednostkach 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej, które operują na wschód od Wisły. Oprócz tego nasze lotnictwo zostało podniesione w stan podwyższonej gotowości, szczególnie bazy lotnictwa taktycznego. To w obecnej sytuacji jest czymś zupełnie naturalnym. Podobnie jak to, że w stanie gotowości są wojska radiotechniczne i działające w cyberprzestrzeni. Wszystkie one bardzo intensywnie pracują" - oświadczył Skurkiewicz.